La Diputació de Castelló inverteix 400.000 euros per a impulsar el II Circuit Provincial Cultural

Es tracta de la segona edició d'un projecte implementat en 2021 per l'actual equip de govern progressista de la institució, que va suposar un "rotund èxit" per la qualitat de l'oferta i la gran acceptació que va obtindre entre el públic, han indicat les mateixes fonts.

Sobre l'engegada de la segona edició d'aquest programa, el president José Martí ha argumentat que "quan parlem d'impulsar mesures per a fer front al repte demogràfic i posar fre a l'èxode rural, també ens referim a la cultura". Des del seu punt de vista, "si de veres ens creiem el que diem, la cultura i l'entreteniment han de ser accessibles al conjunt de la població, també per als qui resideixen en pobles molt xicotets amb escassos recursos i poc poblats".

Per açò, ha explicat: "Ens esforcem per programar espectacles dignes i de qualitat, també en els xicotets pobles d'interior". A més, ha recordat que generen un cert nivell d'activitat econòmica i ocupació, ja que les actuacions que es programen són a càrrec de grups de companyies o empreses culturals conformades per professionals de municipis de la província de Castelló.

El president considera que estan davant un "gran encert" de la diputada de Cultura, Ruth Sanz, i tot el seu equip de l'àrea de Cultura, "que avança amb pas ferm cap a la consolidació".

Per la seua banda, Sanz ha recordat que la primera edició del Circuit Cultural Provincial en 2021 va resultar "tot un èxit, a pesar que es va realitzar enmig de les restriccions que per la pandèmia marcaven les autoritats sanitàries".

La diputada ha mostrat la seua "satisfacció" pels resultats collits en aquells moments d'incertesa i màxima dificultat. A més, ha mostrat el seu convenciment que la realització d'aquest tipus d'espectacles "afavoreix la cohesió territorial i social i ens ajuda a democratitzar la cultura", ha dit.

Ruth Sanz ha agraït finalment la col·laboració dels ajuntaments perquè el circuit "siga una realitat", al mateix temps que ha fet una crida a la població "perquè participe i es divertisca amb aquesta iniciativa que impulsa la Diputació de Castelló".