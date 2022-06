Un manual de cinema 'Cow Lost' acompanya als estudiants en els seus primers passos en la ficció

L'obra serà presentada al públic per Alejandro Portaz, Paulapé i el cineasta valencià Nacho Ruipérez, acompanyats pel director del Festival Internacional de Cinema de València-Cinema Jove, Carlos Madrid.

Editat per l'Institut Valencià de Cultura, amb la col·laboració de la productora audiovisual Ochovideos, aquest manual amb edicions en valencià i castellà, es presenta en el marc de la Trobada Audiovisual de Joves de la 37 edició de Cinema Jove.

Escrit amb un llenguatge col·loquial molt pròxim, no exempt d'ironia i humor, el manual està dirigit fonamentalment a estudiants d'ensenyaments mitjans i ensenyaments universitaris, però també "pot ser molt útil per a els qui es dediquen a la docència d'assignatures relacionades amb l'audiovisual i per als qui tenen el propòsit de donar els seus primers passos professionals en el món del cinema".

Alejandro Portaz assenyala que "l'objectiu d'aquest manual és potenciar la creativitat narrativa i la motivació en el moment de plantejar-se una producció audiovisual de ficció". "Les fonts de referència passen per la cultura del cinema independent, l'escriptura creativa o la improvisació teatral. Se citen desenes d'exemples de pel·lícules que, d'una manera o un altre, han sabut explicar les seues històries amb un to personal, arriscat, interessant, entretingut... i a voltes alguna cosa estrany", afig en un comunicat.

El cineasta, guionista i improvisador teatral Alejandro Portaz (Albacete, 1981) ha compaginat projectes audiovisuals, teatrals i literaris. Com a escriptor per a cinema i televisió, ha desenvolupat una vintena de guions de ficció, set dels quals ha portat a la pantalla com a director, entre els quals destaca 'Epidemia' (2017), presentat en el Festival de Màlaga. Ha sigut coguionista i presentador en quatre edicions de les gales de Cinema Jove. És autor de dos novel·les: 'Tarta de queso' i 'Hoy por ti'.

Portaz també ha organitzat i impartit tallers de creació cinematogràfica en el centre cultural Espai Llimera de València i en els centres joves dels ajuntaments de Mislata i Paiporta. El manual 'Cow Lost' és fruit d'aquesta experiència docent.

Paulapé és el nom com a il·lustradora de Paula Pérez i de Lanuza. Des de 2007 ha treballat en la il·lustració de multitud de llibres i revistes, així com d'esdeveniments culturals i campanyes publicitàries. Actualment és codirectora de Bava Kamo, Festival i Fira del Llibre Il·lustrat.