València concedeix en la primera meitat de l'any 3.600 ajudes de manutenció i 437 de lloguer

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha fet balanç de meitat d'any sobre algunes de les ajudes tramitades des dels Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS) del consistori que, com ha recordat, "es tracta dels espais de referència en la nostra ciutat per a cobrir les necessitats i urgències socials més bàsiques de la ciutadania, el primer nivell d'atenció del sistema públic de servicis socials".

Una altra de les ajudes de "primera necessitat" que els Servicis Socials tramiten són les ajudes al pagament del lloguer, de les quals l'Ajuntament ha tramitat un total de 437. Aquesta ajuda permet a la persona beneficiària poder fer front als deutes de fins a tres mensualitats si la seua situació econòmica en eixe moment és crítica, podent-la demanar dos vegades a l'any. El total invertit supera el mig milió d'euros, ha detallat el consistori en un comunicat.

Una altra ajuda que presten els servicis socials en relació a la vivenda i lloguer és la d'entrada a un pis, per al qual es facilita les mensualitats necessàries per a pagar el dipòsit, el mes corrent i els honoraris de l'agència immobiliària. En aquest cas, l'Ajuntament ha tramitat 57 ajudes per import total de 63.000 euros.

Destaquen també les ajudes de despeses de la comunitat de veïns, dels quals s'han tramitat 150. En aquest cas, s'ajuda a la persona beneficiària a poder afrontar el pagament dels gastos comuns de la finca, la qual cosa evita les denúncies per impagament.

En qualsevol cas, són ajudes, com totes les anteriors, puntuals i d'urgència. En aquest cas, parlem de més de 77.000 euros abonats en aquest concepte. Finalment, el consistori ha tramitat 29 ajudes d'allotjament alternatiu.

Aquestes ajudes consisteixen en el pagament d'una habitació d'hostal durant un curt període de temps per a la persona o família beneficiària mentre busquen una alternativa habitacional més estable. L'Ajuntament ha invertit 10.170 euros.

La regidora Isabel Lozano ha apuntat que l'Ajuntament "està fent un gran esforç per no deixar a ningú arrere, està cobrint les necessitats de la població perquè ningú haja de veure's vivint en el carrer i està facilitant les condicions de vida òptimes para a qualsevol persona".

La ciutat de València compta actualment amb un total de 12 CMSS, amb un total de 257 persones funcionàries que "atenen diàriament les necessitats de tota la població de València que ho necessita".