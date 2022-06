Patim i Diputació de Castelló aborden els estigmes sobre les addiccions i la identitat de gènere a través d'un còmic

La Diputació de Castelló i Patim han presentat aquest dimarts una campanya de sensibilització amb l'objectiu de conscienciar als i les joves sobre els estigmes que segueixen vinculats amb les addiccions i la identitat de gènere. Per a fomentar la reflexió sobre diferents situacions quotidianes a les quals s'enfronten els adolescents s'ha editat un còmic que planteja dos itineraris alternatius.

'Cambio de rumbo', del que s'han editat 2.000 exemplars, posa en evidència la importància de la presa de decisions individuals davant la pressió del grup o de l'entorn familiar, la revisió d'estereotips, creences i valors.

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha destacat que, "com no podria ser d'una altra manera", la institució provincial sempre està al costat de les entitats socials i, en aquesta ocasió, ho han fet amb la impressió d'aquest còmic "que pretén conscienciar del perill que suposa el consum de les drogues".

Per la seua banda, la diputada de Benestar Social, Patricia Puerta, ha destacat que la col·laboració de la Diputació de Castelló no es quedarà en la impressió del còmic a través del servici Gráfico y Digital, sinó que ajudaran a la seua difusió tant en els servicis socials com en els centres educatius. L'edició en paper es repartirà pels municipis d'interior i, a la resta de municipis, la distribució es farà digitalment.

El president de Patim, Francisco López, ha assenyalat que tots som el resultat d'un procés aprenentatge en el qual s'alternen encerts i errors "perquè cada dia ens enfrontem a moltes preguntes que resolem de manera conscient o inconscient". "Les drogues no desapareixeran de la nostra societat, per la qual cosa no queda un altre remei que aprendre a conviure amb elles i aquest còmic intenta posar en valor la capacitat de superar dificultats, especialment aquelles que sorgeixen del desconeixement i els prejuís", ha afegit López.

ES POT MODIFICAR LA HISTÒRIA

Santiago Calaforra és autor del guió, en el qual ha col·laborat l'equip tècnic de Patim, i que ha donat vida la il·lustradora Sandra García. En 'Cambio de rumbo', el lector o lectora pot modificar la història en funció de les decisions que adopta i aconseguir el final del còmic amb dos perspectives diferents. L'obra es pot obtindre en format digital i imprés.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins de les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional contra l'ús indegut i el trànsit il·lícit de drogues, que Nacions Unides va institucionalitzar en 1987 i que enguany porta per lema #Cuidadosentimeposdecrisis. Luis Bolumar ha tornat a dissenyar el cartell que Patim utilitza enguany per a emmarcar els actes institucionals.