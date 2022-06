Stay Homas, Suu i Maluks protagonitzen els primers Concerts de Vivers

D'aquesta manera, arrancarà un cicle d'actuacions musicals que s'allargarà fins a diumenge que ve 24 de juliol amb la presència de més de 25 artistes internacionals, estatals i valencians, destaca l'organització en un comunicat.

L'organització ha confeccionat una programació en la qual tenen cabuda diversos gèneres, des del pop al rock, passant pel rap, música urbana o reggae, i amb "una forta presència de dones".

Els Concerts de Vivers s'emmarquen en la Gran Fira de València que organitza anualment l'Ajuntament de València per a oferir activitats culturals i d'oci en els carrers del cap i casal durant l'estiu. Es tracta d'un esdeveniment que se celebra des de 1871 i que inclou espectacles per al públic familiar, xous d'humor, teatre i focs artificials, entre uns altres.

En el cas dels Concerts de Vivers, les actuacions es desenvolupen en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, els Jardins de Vivers o del Real, on es podrà trobar una zona de restauració amb una oferta gastronòmica variada i per a tots els gustos i diversos servicis (aparcament de bicicletes, gespa artificial, etc.).

Els músics Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet, membres fundadors del grup Stay Homas, van aconseguir alleujar-nos el confinament en la primavera de 2020 amb les cançons que interpretaven des del seu pis en l'Eixample de Barcelona. A més, van comptar amb la participació d'altres artistes com Judit Neddermann, El Kanka o Sofia Ellar.

Posteriorment, eixes melodies vitalistes van arribar als escenaris amb un èxit rotund de públic. Ara, els catalans presenten el seu primer llarga durada, Aigua, un dels treballs més venuts a Espanya durant el 2020. Stay Homas estaran acompanyats per Suu, versàtil vocalista barcelonina que posarà de llarg l'àlbum 'Karaoke', i Maluks, quartet valencià que farà ballar als assistents a ritme de dancehall, reggae, cumbia i drum and bass. Les tres formacions actuaran en els Concerts de Vivers el divendres 1 de juliol.

"GUARROCANROL"

Un dia després serà el torn de dos bandes valencianes: Los de Marras i El Tio la Careta. Els primers porten més de 25 anys de trajectòria amb un estil que han batejat com "guarrocanrol" i on es conjuguen la contundència del rock amb unes lletres directes, emocionals i viscerals. Són cançons que aborden problemes socials, polítics o personals i que el públic coreja en els concerts a ple pulmó.

Actualment, Los de Marras presenten el disc 'Perille Esperanza', el seu seté àlbum d'estudi. D'altra banda, El Tio la Careta fusiona diversos estils (reggae, rock, ska, punk, funk, etc.) per a construir unes composicions en les quals destaca una potent secció de vents i on es denuncien les injustícies que es produïxen en la nostra societat. El seu últim llançament discogràfic és l'EP Passos de gegant, format per 4 cançons que, segur, sonaran en els Concerts de Vivers el dissabte 2 de juliol.

En tots dos casos, l'obertura de portes serà a les 19:30 hores. Les actuacions musicals començaran a les 21:00 h.