Merino prefereix que Cs concórrega en solitari a les eleccions: "Encara que siguem xicotets, no podem diluir-nos"

Així ho ha indicat Merino durant la roda de premsa posterior a la Junta de Síndiques, on ha mostrat la seua esperança que el projecte de refundació del partit done "fruits" de cara a les eleccions del pròxim any.

Per açò, ha remarcat la seua preferència de mantindre la seua "identitat pròpia de partit liberal" i ha apostat per "no diluir-se en altres sigles". A més, ha considerat que és "important estar en les institucions" en les pròximes eleccions per a ser "més útils". Igualment, ha indicat que no s'han posat en contacte amb ella des del PP.

Preguntada respecte a la decisió de la presidenta del partit, Inés Arrimadas, de no dimitir ha considerat que "pot ser encertada" encara que "mai se sap, perquè a bou passat sempre és més fàcil de dir". Així, ha considerat que "anar-se'n i deixar-ho tota la cúpula" era un "colp molt forts", per la qual cosa els ha donat un "vot de confiança".