La UV participa en la transformació del teixit productiu a través de la Xarxa Europea de Centres d'Innovació Digital

La Comissió Europea ha aprovat la incorporació d'InnDIH, per la qual cosa és un dels 12 centres espanyols de la Xarxa Europea de Centres d'Innovació Digital, d'entre els 39 d'àmbit estatal que es van presentar.

Aquesta proposta es desenvolupa en el marc de l'Aliança Inndromeda, promoguda per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) i liderada per l'Investigate to Innovate (ITI), un centre tecnològic privat dedicat a la investigació, desenvolupament i innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) pertanyent a la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) i a la Federació Espanyola de Centres Tecnològics (FEDIT).

Per a la UV, aquest projecte implica participar de forma activa en el procés de transformació digital del teixit productiu de la societat valenciana, amb la qual cosa aporta valor i ofereix servicis a empreses i a les administracions públiques en procés d'integració de les tecnologies innovadores.

InnDIH ha comptat amb el suport d'universitats, instituts tecnològics, centres de R+D privats i públics, associacions industrials i empresarials, patronals, cambres de comerç, incubadores i acceleradores, i administracions públiques.

Amb un pressupost proper als 6 milions durant tres anys, segons una nota de la plataforma, oferirà a les empreses, especialment a les PIMES, infraestructura tecnològica, coneixement, formació i experiència en tecnologies basades en l'economia de la dada i Intel·ligència Artificial, a més d'accés a finançament per a accedir a aquest tipus de tecnologia i desenvolupar nous models de negoci. La valoració de la Comissió Europea ha sigut de "excel·lent" amb un 14,5 sobre 15 en la puntuació obtinguda.

InnDIH constitueix, per tant, la major col·laboració públic-privada de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la digitalització. En total, 48 entitats. D'entre elles 12 socis beneficiaris (ITI, Inndromeda, Innsomnia, CEV, Consell de Càmeres de la Comunitat Valenciana, CSIC, UPV, UV, RUVID, REDIT, IBV i AITEX), 20 entitats afiliades i 16 entitats associades, segons les msimas fonts.

En concret, InnDIH donarà accés a servicis de digitalització a les PIME i les Administracions Públiques per a l'adopció d'aquestes tecnologies, a més de suport per a la definició de nous models de negoci.

Un catàleg d'actuacions que s'estructura entorn de quatre blocs (anàlisi prèvia a la inversió, formació i habilitats, suport per a trobar inversions i ecosistema d'innovació i treball en xarxa). Les principals tecnologies digitals que aborda de forma principal són la Intel·ligència Artificial (IA), Computació d'Alt Rendiment (HPC per les seues sigles en anglés), Ciberseguretat, Big Data i Robòtica, i posa el focus en els dominis de Salut i Qualitat de vida i Fabricació Avançada.

CENTRES D'INNOVACIÓ DIGITAL

La Unió Europea des de l'any 2016 ha desenvolupat el concepte de Centres d'Innovació Digital (també coneguts com a Digital Innovation Hubs o DIH per les seues sigles en anglés) com a ecosistemes de col·laboració orientats a proporcionar servicis que impulsen la incorporació de solucions per a la digitalització de productes, servicis o processos, especialment en les xicotetes i mitjanes empreses.

En aquesta línia, el vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García Reche, ha subratllat que la decisió de la Comissió Europea és "una excel·lent notícia que avala el treball realitzat per les diferents institucions que constitueixen el nostre sistema d'innovació per a aconseguir un DIH de referència en la regió.

Portem tres anys treballant des de l'AVI per a armar un projecte per a tota Comunitat Valenciana que implique a Inndromeda i a tots els actors principals del sistema amb la finalitat d'afrontar de manera global i amb les imprescindibles garanties d'èxit els grans reptes de la digitalització, tals com el desenvolupament de l'economia de la dada, la Intel·ligència Artificial i la Indústria 4.0", ha indicat.