El rapero zaragozano Kase.O ha anunciado este lunes en sus redes sociales su intención de realizar un parón artístico a partir del próximo mes de marzo de 2023.

"Aunque es superbonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", ha expresado en su perfil de Twitter.

"Un abrazo enorme y gracias a todos los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. Paz", ha añadido el músico, de 42 años.

Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito. — KASE.O (@KaseO_real) June 27, 2022

En estos momentos el artista zaragozano está inmerso en la gira Jazz Magnetism, que arrancó en el Mallorca Live Festival el pasado sábado y cuyas últimas fechas programadas son para el próximo mes de noviembre, el 12 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 18 en el Wizink Center de Madrid.

Javier Ibarra Ramos (Zaragoza, 1980) lleva en activo desde 1993 y formó parte entre 1998 y 2006 del grupo de rap Violadores del verso, con los que lanzó hasta siete discos antes de emprender su carrera en solitario.