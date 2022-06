Iniciativa agraeix a Mas el "sobreesforç" d'assumir la vicepresidència després de la marxa "traumàtica" d'Oltra

Així s'ha pronunciat Ibáñez en declaracions abans de la reunió del Consell Executiu d'Iniciativa, un dels tres partits que formen Compromís, que s'ha reunit per a valorar "el que ha passat en els últims dies" després d'una situació "injusta" i "molt complicada".

Per açò, ha agraït a Mas que assumisca els càrrecs d'Oltra i ha considerat que era la "aposta més assenyada" tenint en compte que Mas era el cap de llista de Compromís a Alacant. No obstant açò, ha mostrat la seua esperança que l'encara vicepresidenta puga tornar i "seguir representant als valencians".

Oltra encara no ha presentat la renúncia com a vicepresidenta -hui ha presentat la de diputada- i ha indicat que en el cas del càrrec del Consell es farà en els pròxims dies. Ibáñez ha assegurat que Mas estarà a l'altura de "un repte que no és fàcil".

En aquest sentit, ha defès el seu "tarannà de diàleg" i que ajudarà a fer "política serena", però que defendrà "de manera contundent i amb vehemència" les idees del Botànic.

Ibáñez ha insistit a mostrar confiança en què Oltra "puga tornar" a temps per a ser candidata a les pròximes eleccions i ha rebutjat pronunciar-se sobre altres possibles candidats.