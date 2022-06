Els polígons d'Almussafes donaran suport a "totes les millores" possibles fins a l'arribada de la plataforma de Ford

"Es tracta d'un èxit importantíssim per al sector de l'automoció i des del punt de vista territorial. El repte és avançar en l'excel·lència de les àrees industrials per a aconseguir un entorn que contribuïsca a la millora de la productivitat i a la competitivitat de les empreses proveïdores de Ford i de la pròpia factoria", apunta la gerent de les dos entitats, Romina Moya.

Després d'agrair a Ford l'esforç per a aconseguir aquesta fita, el president de l'EGM Juan Carlos I, Vico Valero, assegura que es comprometen a seguir treballant per a aconseguir una major competitivitat.

"Sens dubte, és una gran notícia per a tota la Comunitat Valenciana, s'ha treballat molt per a aconseguir-ho i no hem de desaprofitar l'oportunitat per a ser més competitius", insisteix el titular de l'Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) en referència a totes les millores que es poden implementar en les àrees industrials amb una gestió professionalitzada com la dels dos polígons d'Almussafes.

Entre els futurs projectes, treballen al costat de l'ajuntament de la localitat en un projecte de polígon intel·ligent per a optimitzar qüestions com la mobilitat o la gestió de residus. També coordinen al costat d'Emergències de la Generalitat i l'Ajuntament d'Almussafes un simulacre global en les dos àrees industrials i la factoria Ford, convertint-se així en "el més gran fet mai a la Comunitat Valenciana". Tot amb la finalitat de garantir el millor entorn per a les empreses i impulsar la seua competitivitat en el mercat.