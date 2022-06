Oltra entrega a Les Corts la seua renúncia a l'escó

Oltra ha entregat l'escrit personalment en la cambra autonòmica, un breu text dirigit al president de la institució, Enric Morera, i en el qual comunica la seua renúncia amb data d'aquest mateix dijous, segons han confirmat fonts del seu entorn.

A les Corts, on ha pertangut a la VII, VIII i IX legislatura, Oltra va accedir en 2007 com a diputada d'EUPV, després de qual va ser expulsada l'any següent per conflictes interns i això va portar, amb el suport del Bloc (Compromís), a tirar als membres d'Esquerra Unida de la coalició parlamentària. Així va passar a formar part d'Iniciativa (Compromís).

En la següent legislatura, entre 2011-2015, va tornar a la cambra autonòmica com a 'número dos' de Compromís i es va situar de portaveu adjunta. Després d'un procés de primàries dins va aconseguir ser la candidata de la coalició a la Presidència de la Generalitat.

MAS PRENDRÀ POSSESSIÓ LA SETMANA VINENT

La renúncia d'Oltra s'ha produït l'endemà que Compromís anunciara que Aitana Mas, fins ara portaveu adjunta del grup parlamentari, serà la seua substituta en tots els seus càrrecs l'any que queda de legislatura, una decisió que van traslladar al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Mas previsiblement prendrà possessió de les seues noves responsabilitats durant la setmana vinent, en la qual sí hi haurà ple del Consell el divendres, segons fonts de la coalició.