Dermatòlegs asseguren que les patologies de la pell poden millorar amb el sol i el mar

Sobre aquest tema, assenyalen que amb l'arribada de l'estiu, "molts es preocupen de manera especial per la cura de la pell davant l'exposició solar constant en platges i piscines" ja que el sol, si no es pren de manera responsable i amb la protecció necessària, "pot portar amb si molts problemes dermatològics".

No obstant açò, ressalten que en pacients amb patologies dermatològiques com la psoriasi, la dermatitis atópica o l'acne té també, juntament amb l'aigua del mar, "beneficis importants" i poden fer que milloren "de manera exponencial".

En concret, el dermatòleg Jose Rueda explica que en el cas de la psoriasis i de la dermatitis atópica, la radiació ultraviolada té "un efecte inmunomodulador natural que pot fer millorar de forma molt important al pacient". No obstant açò, adverteix que és "essencial moderar l'exposició i evitar cremades solars que podrien exercir l'efecte contrari". Per açò, les platges són "el lloc idoni d'estiu per a aquests pacients ja que a través del gaudi i el descans poden afavorir una millora en la salut de la seua pell".

Així, la dermatitis atópica "es caracteritza per la irritació i enrogiment de la pell i porta amb si l'aparició de grans èczemes que solen afectar en major mesura a xiquets i adolescents".Per a ells, l'expert en dermatologia explica que l'aigua de mar podria tindre "cert benefici en la reparació de clevills i en l'eliminació del teixit descamado" i subratlla que "en aquests pacients resulta essencial no deixar el tractament com l'ús de cremes emolientes després de la dutxa després del bany en el mar".

Una altra patologia que també és molt comuna en adolescents és l'acne, que pot millorar o empitjorar en funció de l'alimentació, l'estil de vida o el clima. Per açò, el clima estiuenc o les activitats en el mar pot tindre beneficis en l'evolució de la seua malaltia.

"Els climes secs i assolellat són beneficiosos per a aquests pacients per l'acció secant del sol. A més, les propietats antibacterianas de l'aigua de mar poden ajudar en la regulació de la microbiota implicada en l'acne", conclou el Dr. Rueda.