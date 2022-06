Climent cree que Puig debería haber llamado a Oltra y apela al diálogo para no afectar al Botànic

"Todos tenemos un objetivo común: que haya un tercer Botànic", ha declarado en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, dos días después de la dimisión de Oltra a raíz de su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, sobre las consecuencias que tendrá en la relación entre los socios. Compromís ya ha anunciado que Aitana Mas será la nueva vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad.

Climent, que es de Compromís, al igual que Oltra, confía en que la dimisión "no tiene por qué afectar absolutamente en nada" la relación con los socialistas, al considerar que comparten la meta de "seguir mejorando la vida de los valencianos". No obstante, ha reconocido que "estas cosas siempre dejan residuos" pero ha augurado que se podrán solucionar con capacidad de entendimiento: "Tenemos la obligación de recuperar el diálogo".

Es algo que espera que se aborde entre los miembros del Consell en un nuevo seminario de verano, aunque ha concretado que se decidirá su celebración en los próximos días, para planificar y "apuntalar" las políticas del próximo semestre. Ha destacado la importancia de estos encuentros de "convivencia" y ha recordado que el próximo es clave por la cercanía de las elecciones.

DIÁLOGO SOCIAL "INTERNO"

"Si somos los defensores del diálogo social en el mundo empresarial y sindical, hemos de demostrar que somos del diálogo social interno entre los socios de gobierno", ha ilustrado, y ha advertido que depende de Compromís y del PSPV y de ser capaces de sentarse y planificar "qué hacer en el futuro más inmediato y decirle a los ciudadanos que el Botànic es un gobierno sólido y preparado".

Dicho esto, ha hecho notar que no entendió por qué no hablaron Puig y Oltra en las últimas semanas, como ambos hicieron patente en sus últimas comparecencias. "Si no se habla no es por culpa de uno, hay que reflexionar por qué ha pasado esto", ha apuntado, y ha afirmado que echó en falta "empatía" y "mínimamente una llamada del 'president'", algo que no dice por ser de Compromís sino porque es la responsabilidad de quien está al frente de la Generalitat.

"Quien más tiene siempre es quien más tiene que dar (...) La Presidencia siempre debe ser la que más da, la más condescendiente en todo", ha defendido recordando su etapa como alcalde cuando siempre afrontó "los problemas de cara" sin que nadie le tuviera que llamar para solventar un problema.

En este caso, si no se ha producido ese diálogo entre Oltra y Puig, ha reconocido que habrá que "rehacer muchísimas cosas" en la relación 'botánica', aunque ha remarcado que él sí habla con Puig, el "capitán del barco". "No podemos ir cada uno a la nuestra", ha avisado, y ha recordado que la hoja de ruta del Botànic está marcada.

PLENA CONFIANZA EN OLTRA

De cara al futuro, sobre si la exvicepresidenta será la candidata de Compromís en las elecciones de 2023, Climent ha rechazado hacer "ciencia ficción" porque hay que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso judicial, aunque ha recalcado que quiere que sea ella porque tiene "plena confianza" en su inocencia y es "una mujer valiente y honesta" y con "máxima generosidad" en su dimisión.

De lo contrario, si el proceso "no se resuelve como corresponde", ha garantizado que la coalición tomará "la decisión correcta para seguir siendo esa fuerza transformadora e imprescindible". "Hay alternativas, si algo tiene Compromís son liderazgos", ha aseverado citando como ejemplo al diputado nacional Joan Baldoví o a Aitana Mas.