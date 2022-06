Sin flautistas

Aunque no lo parezca, la fauna de nuestra metrópoli es rica y variada. Aquí anidan la cotorra argentina y las clásicas palomas, los gorriones y los halcones. No faltan las aves de paso y se prodigan las incursiones de los jabalíes con sus jabatos. Hay bancos de peces boqueando en el puerto y, cuando aprieta el calor, cucarachas voladoras. No en vano la ciudad vive pegada al parque natural de Collserola y al de Montjuïc. Además, como reza el refrán: 'A l’estiu tota cuca viu'. Al llegar la noche también deambulan por nuestras calles roedores de todo pelaje y tamaño.

Tanto es así que algunos grupos municipales, con aviesas intenciones, han aprovechado la ocasión para cargar contra sus adversarios políticos. Les acusan de obviar la existencia de una plaga de múridos que se ha dejado ver por las calles. Se pasan de oportunistas. No hay en este mundo flautista de Hamelín capaz de llevar a las ratas hasta la autodestrucción.

Deberían saber que, como armas, tan solo poseemos la acción antiplagas que las administraciones sean capaces de activar y la colaboración ciudadana. Lograr, por ejemplo, que los residuos orgánicos terminen en el lugar que les corresponden sería de gran ayuda para los ayuntamientos.

No intento relativizar el tema ni centrifugar responsabilidades. Sé que esos roedores que inquietan a los vecinos no son los Pixie y Dixie de los dibujos animados. Pero seamos conscientes también de que no existe hábitat en el mundo que no haya sido colonizado por roedores.