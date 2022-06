Ferrocarrils de la Generalitat se suma a la celebració Dia de l'Orgull LGTBI a València

L'inici de la marxa reivindicativa serà a les 20 hores des del pont de l'Exposició, en la part de l'Albereda, per a creuar l'instal·lació cap a la Porta del Mar, continuar pels carrers Colón, Xàtiva i Marqués de Sotelo per a concloure a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest i tindrà lloc la festa posterior.

Des de FGV s'anima a totes les persones que participaran en els actes previstos al fet que usen la xarxa de Metrovalencia en els seus desplaçaments. Per a acudir al punt de partida les estacions més properes són Albereda, Facultats - Manuel Broseta o Colón, mentre que una vegada finalitzat el recorregut es troben a prop Xàtiva, Colón, Bailén o Plaça d'Espanya.

Amb motiu també de la celebració d'aquesta data reivindicativa, les estacions de Xàtiva i Colón, les més concorregudes de la xarxa de Metrovalencia, han incorporat la bandera de l'orgull a les seues instal·lacions. D'aquesta forma, les escales dels principals accessos de la primera lluiran els seus colors, i, com a novetat, aquests colors també il·luminaran el sostre del vestíbul de la segona.

El Dia Internacional de l'Orgull LGBT se celebra el 28 de juny (el dia 25 és el dissabte més pròxim enguany a l'efemèride) a causa de la commemoració dels disturbis de Stonewall (Nova York, EUA) ocorreguts l'any 1969, i que van marcar l'inici del moviment d'alliberament homosexual.

Aquests disturbis, juntament amb altres fets que van ocórrer posteriorment, són considerats com les primeres mostres de lluita del col·lectiu homosexual als Estats Units i en el món. Es consideren els precedents de les marxes de l'Orgull Gai.