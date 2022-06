Les instruccions d'inici del pròxim curs escolar redueixen la burocràcia als centres

Així ho ha destacat el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha celebrat "aquest primer pas en la reducció de la burocràcia, una reivindicació que fa anys" que està reclamant aquest sindicat i que "comporta una sobrecàrrega de treball per al professorat i equips directius".

Així i tot, STEPV considera que "cal treballar més en aquesta direcció i que els centres educatius estiguen dotats de personal administratiu, va rostir com que, en cas de vacant o baixa, es cobrisquen les places de forma immediata". Actualment, els centres que tenen administratius de baixa o places vacants "estan mesos sense cobrir, incrementant encara més les tasques del professorat i equips directius", apunten.

L'organització sindical també valora que "s'hagen incorporat demandes que STEPV va traslladar", com per exemple, l'aplicació de mesures de millora en els diferents plans i programes en lloc de la reelaboració de tot el document, així com un tractament "més democràtic" del projecte educatiu de centre.

No obstant açò, STEPV ha criticat que no s'haja continuat amb la negociació de les plantilles docents d'Infantil i Primària, iniciades en el mes de març, "que haurien d'haver continuat perquè el curs que ve els centres educatius milloren l'atenció educativa a l'alumnat", per la qual cosa ha exigit reprendre la negociació.

En aquest sentit, ha recordat que la normativa que regula la dotació horària per a les substitucions de les direccions i coordinacions farà 30 anys la setmana vinent i, a la seua paréixer, "no és de rebut que els centres estiguen treballant en aquestes condicions".

Igualment, STEPV s'ha mostrat "molt dur" en l'apartat de l'horari del professorat d'orientació educativa perquè, segons esgrimeix, "no s'ha negociat l'orde de desenvolupament del nou Decret Orientació Educativa per a tractar les condicions laborals d'aquest professorat en els col·legis d'Infantil i Primària i centres d'Educació Especial".