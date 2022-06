Porcelanosa i la Universitat Jaume I creen un Aula de Talent i Excel·lència

Porcelanosa i la Universitat Jaume I han firmat aquest dimecres un conveni acadèmic de col·laboració per a constituir l'Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència de cara al pròxim curs 2022-2023.

L'acord ha sigut rubricat per la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i la consellera delegada de Porcelanosa, María José Soriano. L'acte també ha comptat amb la presència de David Cabedo Semper, vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la UJI; Arnaldo Moreno Berto, director de l'Aula; Antonio Latorre Martínez, director de R+D+i de Porcelanosa, i Jorge Fabregat Cid, coordinador de Sistemes de Gestió de Porcelanosa.

Tant Eva Alcón com María José Soriano han mostrat la seua satisfacció davant el compromís aconseguit i la col·laboració entre universitat i empresa que promou aquest conveni. Amb ell, les dos institucions busquen impulsar la docència, divulgació i innovació digital per a millorar l'entorn social, econòmic i cultural de la província involucrant al seu torn el teixit empresarial i investigador del país.

"La creació de l'Aula Porcelanosa és una aposta clara i rotunda pel coneixement compartit, el desenvolupament sostenible i l'excel·lència creativa. El nostre objectiu és retindre al millor talent innovador de la Comunitat Valenciana obrint al seu torn noves oportunitats d'investigació i treball estable per a tots aquells jóvens que han de liderar els reptes del futur des del seu propi territori", ha explicat María José Soriano, consellera delegada de Porcelanosa.

En aquest sentit, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha subratllat que aquesta via de col·laboració possibilita la creació d'un espai formatiu, de generació de coneixement i divulgació compartit entre la Universitat i Porcelanosa per a potenciar i crear oportunitats per a l'alumnat i que el talent universitari es quede a Castelló.

EXEMPLE DE COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA

"És un exemple de col·laboració estratègica amb el teixit empresarial per a consolidar l'Universitat com a pol de coneixement, de transferència i d'innovació per a ser motor de transformació social i respondre els reptes ambientals, socials i econòmics que afrontem", ha dit.

Dirigida pel catedràtic de la UJI en l'Àrea d'Enginyeria Química, Arnaldo Moreno Berto, en coordinació amb el director de R+D+i de Porcelanosa, Antonio Latorre Martínez, i el coordinador de Sistemes de Gestió de Porcelanosa, Jorge Fabregat, l'activitat de l'Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència es desenvoluparà, inicialment, en l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals -principalment, en l'àmbit d'Enginyeria Química- i comptarà amb una Comissió Mixta de Seguiment.

Aquest òrgan fixarà el pla anual d'activitats, vetlarà pel correcte funcionament de l'Aula i farà un control continuat de la gestió pressupostària en les diferents reunions anuals que programe.

"La prioritat que dona sentit a aquest programa passa per fomentar el desenvolupament social i la integració de l'alumnat en el teixit industrial i econòmic del país a través de les diverses activitats que hem planificat en la Universitat Jaume I", segons ha assenyalat Antonio Latorre, director de R+D+i de Porcelanosa.

Ha explicat que durant enguany se celebraran diverses jornades tècniques i conferències magistrals amb temes d'última actualitat energètica i tecnològica per a així acostar la realitat de les empreses als professionals del demà.

FORMACIÓ CONTINUADA I PROJECTES DE JÓVENS

"Nostra principal motivació és donar suport a la formació continuada i els projectes dels joves per a així créixer junts amb noves idees i aptituds que ens portaran a ser més emprenedors i competitius. De la mateixa manera, volem garantir la igualtat d'oportunitats amb dos beques destinades a aquells alumnes de postgrau i estudiants de grau que s'hagen esforçat al màxim per a ser els millors en el seu àmbit universitari, ha subratllat Latorre.

Per la seua banda, el director de l'Aula, Arnaldo Moreno, ha incidit que la creació d'aquesta Aula "dóna l'oportunitat a l'estudiantado de la UJI d'entrar en contacte amb una de les empreses capdavanteres del teixit industrial de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana".

"Les activitats programades permetran estrènyer la relació entre la Universitat Jaume I i Porcelanosa a través d'un marc col·laboratiu que fomenta el talent i l'excel·lència dels jóvens que estan a punt d'incorporar-se a la vida laboral. Tenim el convenciment que, d'aquesta forma, es contribuirà, encara que siga modestament, al fet que les persones que estan cursant els seus estudis en la Universitat Jaume I aposten per la permanència en la nostra província a l'hora d'encaminar el seu futur professional", ha conclòs.