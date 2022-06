El PSPV presenta una moció de censura a Vilallonga i espera que Compromís done el seu suport

Román Garrigós (PP) és alcalde des de 2021 gràcies al seu pacte amb Compromís i Fer Poble. Cadascun d'aquests partits tenen dos regidors, mentre que el PSPV, cinc. La legislatura va començar amb Domingo García, de la coalició valencianista, com a primer edil.

No obstant açò, Compromís va abandonar el govern municipal la setmana passada per desavinences amb una edil del partit local Fer Poble. Ara, els socialistes esperen pactar amb els dos edils de la coalició, mentre que aquest demanen que el portaveu socialista i exalcalde, Enric Llorca, deixe l'acta per a donar suport a la moció. "S'estan equivocant d'enemic", van afirmar ahir en un comunicat.

Els socialistes basen la necessitat de la presentació de la moció, en l'actual situació a l'Ajuntament de Vilallonga, que al seu parer, "resulta insostenible a causa de la nefasta gestió que duu a terme l'alcalde Román Garrigós en diferents àmbits i la falta de tarannà del mateix, que impedeix contínuament l'accés a la informació pública a aquest grup municipal, vulnerant els drets dels regidors de l'oposició".

L'exalcalde i actual portaveu socialista en l'Ajuntament de Vilallonga, Enric Llorca, ha assenyalat: "Esperem el suport de Compromís per a treballar junts pel poble i evitar el bloqueig d'un govern en minoria del PP".

No obstant açò, des de Compromís van publicar un escrit aquest dimarts en el qual afirmaven: "Una moció de censura suposa pactar un govern alternatiu. I Enric en el passat ens ha demostrat que no és una persona de fiar. I si després no se'n va? Però és que si se'n va, qui entraria en el seu lloc? Què portaria? Un govern alternatiu exigeix que tot açò estiga clar: Quines persones faran les coses i quines coses es faran?".