La companyia Air Nostrum opta a operar la nova ruta entre Castelló i Madrid per un període de dos anys

La societat pública Aerocas ha rebut l'oferta d'una aerolínia en el procés de licitació per a l'engegada d'una connexió aèria entre Castelló i Madrid. La companyia Air Nostrum opta a operar la nova ruta objecte de la convocatòria.

Vençut el termini per a la presentació de propostes, s'ha verificat que l'oferta presentada per l'aerolínia reuneix els requisits administratius. Ara falta per avaluar la resta de la documentació, relativa als aspectes tècnics i econòmics.

El contracte contempla la programació, promoció i prestació efectiva d'una nova connexió, de caràcter anual, entre Castelló i Madrid durant un període de dos anys, que haurà d'entrar en funcionament abans del pròxim 1 de novembre.

La ruta haurà de disposar de, almenys, 5 freqüències setmanals, en dies diferents, dins d'una franja horària que garantisca el màxim de connectivitat aèria. Pel que fa a açò últim, un dels principals elements que es valoraran són les possibilitats de connexió amb altres destinacions internacionals i nacionals que ofereixen les aerolínies des de l'aeroport de Madrid.

La companyia adjudicatària haurà de realitzar una campanya de promoció de la ruta, amb especial menció a les possibilitats de connectivitat associades a la mateixa.

El contracte que ix a concurs té un import màxim per anualitat d'1,3 milions d'euros, del que un 50 per cent correspon a la part fixa i un 50% a la variable.