Sandra Gómez creu que Oltra ha sigut "coherent" en dimitir per a "protegir" al Botànic

Gómez, en declaracions als mitjans en la presentació aquest dimecres a València del 'Diagnòstic i Proposta d'Estratègia per al Desenvolupament del Districte Innovador Vara de Quart', ha emmarcat les crítiques de Compromís cap al PSPV per la dimissió d'Oltra en el "moment emocional complicat" que travessa la coalició.

"No cal dramatitzar-les ni valorar-les", ha assenyalat, al mateix temps que ha animat a "seguir treballant cap endavant". "És moment d'empatia i de no donar-li major importància, que no la té", ha agregat.

La vicealcaldesa de València ha restat importància a aquestes manifestacions i ha ressaltat que hui "és un dia positiu per al govern progressista que torna a demostrar" que la Comunitat Valenciana "és una terra de confiança jurídica i política i d'estabilitat" després de l'adjudicació de Ford a la fàbrica valenciana d'Almussafes la producció a Europa de la nova plataforma de vehicles elèctrics GE2 a partir de 2025, una càrrega de treball amb la qual la factoria garanteix la seua continuïtat en els pròxims anys.

"La Comunitat Valenciana una terra d'estabilitat i això és el que volem projectar", ha assenyalat, al mateix temps que ha subratllat la necessitat que la societat valenciana "sàpia que el seu Govern està en l'important, que és generar ocupació, oportunitat i estabilitat".