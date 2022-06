Els Premis Octubre obrin fins al 6 de setembre el termini de recepció d'obres

Es concediran quatre guardons: el Joan Fuster d'assaig, el Vicent Andrés Estellés de poesia, l'Andròmina de Narrativa i el Pere Capellà de teatre.

El guanyador de cadascuna d'aquestes categories serà escollit entre les obres inèdites rebudes i anunciat pel jurat corresponent l'última setmana d'octubre.

Enguany, els jurats estan integrats per Francesc Montero, Maria Margalida Perelló i Josep Maria Terricabras, en Assaig; Anna Gual, Irene Mira i Begonya Pozo, en Poesia; Carme Manuel, Jaume C. Pons Alorda i Lourdes Toledo, en la secció de Narrativa; i Andreu Gomila, Fanny Tur i Aina Tur, en Teatre, detalla l'organització del certamen en un comunicat.

A més, els llibres guanyadors de la convocatòria anterior ja han sigut publicats i es poden trobar a les llibreries. Es tracta de Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca tardofranquista', de Gabriel Ensenyat (assaig); 'Fènix', de Ricard Ripoll (poesia); 'Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau', d'Antonio Cremades i Pedro Montalbán-Kroebel (teatre ex aequo); i 'Procés a Margarida Porete' (teatre ex aequo).

Per a més informació, es poden consultar les bases en l'enllaç