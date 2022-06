AMP.- Ford confirma que fabricarà a Almussafes els nous elèctrics des de mitjans d'aquesta dècada

En roda de premsa per a anunciar la decisió de la companyia, el directiu ha indicat que aquesta adjudicació s'ha dut a terme després d'un "complex" procés en el qual han atès criteris "estratègics, tècnics i financers".

El màxim responsable de Ford a Europa ha ressaltat la "transparència i claredat" amb la qual s'ha pres la decisió per part de l'empresa i ha subratllat les llargues consultes amb les dos parts durant prop de sis mesos.

Així mateix, Rowley ha reiterat, com ja va avançar al maig, que els "pròxims passos" seran, no obstant açò, "reestructurar" les fàbriques d'Almussafes i Saarlouis, ja que ha explicat que el procés per a la producció de vehicles elèctrics requereix "menys treballadors" que la fabricació d'un model a l'ús.

Pel que fa a la situació de Saarlouis quan, a partir de 2025, cesse la producció del model Focus, ha explicat que s'ha obert un procés per a buscar "noves oportunitats" per a la planta alemanya i ha confirmat que, en l'actualitat, no existeix un pla industrial per a aquesta factoria més enllà d'eixa data.

Quant a les seues previsions per al subministrament de bateries de la fàbrica d'Almussafes, Rowley ha evitat precisar què proveïdors es barregen, però ha assenyalat que hi ha diverses "potencials fonts" i que la firma intentarà "subministrar-se domèsticament des d'Europa" d'aquests components.

Sobre si les diferències entre els costos d'energia han jugat algun paper en la decisió, el responsable de la companyia ha indicat que no s'ha tingut en compte en el procés de selecció l'actual crisi de preus i ha remarcat que Ford invertirà a impulsar les energies verdes en totes les instal·lacions de la multinacional al llarg de totes les seues localitzacions.

IMPULS A l'ELECTRIFICACIÓ

En la seua intervenció, el directiu ha subratllat l'impuls a la mobilitat elèctrica que està duent a terme l'empresa, amb la previsió de vendre dos milions de vehicles elèctrics a tot el món per a 2026, dels quals 600.000 unitats es concentraran en el mercat europeu.

En aquesta línia, ha ressaltat que l'estratègia de la companyia contempla el llançament de nous models elèctrics, com la versió de zero emissions del Puma, així com de nous vehicles comercials elèctrics i connectats.

"La indústria automobilística europea és extremadament competitiva, i per a prosperar i créixer mai podem conformar-nos amb menys que productes increïblement bons, una experiència de client excepcional i operacions ultraeficients i un equip talentós i motivat", ha afegit.

Per açò, ha destacat que l'adjudicació a València de la fabricació de la nova arquitectura de vehicles elèctrics servirà per a ajudar a construir un negoci rendible a Europa, així com a assegurar l'ocupació d'alt valor i a augmentar l'oferta de producte de Ford en el segment dels vehicles elèctrics.

Quant a la presència de l'empresa a Alemanya, tot i que no produirà aquests models en Saarlouis, que compta amb més de 4.000 treballadors, Rowley ha recordat que Ford invertirà 2.000 milions d'euros en les seues operacions en la factoria de Colònia per a la producció de turismes elèctrics des de l'any que ve.

"Ford està invertint molt en les operacions de fabricació de vehicles elèctrics a Alemanya i estem compromesos amb el país com a nostra seu central a Europa", ha destacat, al mateix temps que ha avançat es necessitaran ajustos en la factoria de Saarlouis.

NEGOCIACIÓ

La decisió de produir a Espanya la nova generació de models elèctrics es produeix després de mesos de complicades negociacions i després de la firma, a l'abril, del nou conveni col·lectiu de la planta valenciana, que incorpora mesures salarials i de flexibilitat contemplades en l'acord d'electrificació que va aconseguir el sindicat majoritari, UGT, amb la direcció europea de la companyia.

L'acord d'electrificació estava condicionat al fet que Ford assignara la plataforma elèctrica i contempla diferents mesures de flexibilitat a partir de 2025, així com una "contenció salarial" a cinc anys que inclou "augments salarials tots els anys", encara que desvincula aquests de l'IPC i no són consolidables en taules.

Així, el document subscrit arreplega una "contenció salarial" a cinc anys que inclou "augments salarials tots els anys", però desvincula aquests de l'IPC i no serien consolidables en taules per a tota la plantilla.

A més, preveu increments de 1.000 euros per a 2022 -cobrat ja-, 1.500 euros per a 2023, 2.000 euros per a 2024 i 2.500 euros per a 2025. Sumarien en total 7.000 euros fins el 2025, després del que en 2026 es reprendria la senda de recuperar l'IPC amb un augment de el 1,6%.

Les mesures de flexibilitat, per la seua banda, entrarien en vigor a partir de 2025. En concret, la jornada diària s'incrementaria en 15 minuts per torn, mentre els dies de jornada industrial es podrien treballar sense cost addicional sempre que no calga recórrer a un ERTO.