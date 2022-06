UGT Ford Almussafes rep amb "enorme alleujament" l'adjudicació però adverteix que cal negociar la redimensió

La direcció de Ford ha traslladat la decisió oficial als sindicats en una reunió del ple del Comité d'empresa Europeu de Ford, paral·lelament a una roda de premsa en la qual també ha donat a conéixer l'anunci oficial. "Hem de felicitar-nos tots, però no podem oblidar que deixa l'altra factoria europea en una situació més que delicada, i per a la qual caldrà buscar alternatives!, ha valorat UGT en un comunicat.

La decisió, ha destacat, "significa per a Almussafes càrrega de treball i ocupació per a més d'una dècada" i "significarà la realització d'una profunda transformació cap a noves tecnologies i maneres de fabricació", que es durà a terme durant els dos pròxims anys, fins al llançament del primer vehicle elèctric en 2025.

"S'ha produït un enorme alleujament amb l'anunci de la companyia i és en conseqüència directa de l'acord que aconseguim UGT i la direcció el 27 de gener a Colònia, i confirmat posteriomente per la plantilla. Però no podem obviar que comportarà l'adequació de la fàbrica a aquesta nova realitat i suposarà l'inici d'una llarga tasca que tenim per davant i que haurem d'afrontar", ha assenyalat el sindicat.

En eixe sentit, ha recordat que en poc més d'un any la planta fabricarà únicament el Ford Kuga, per la qual cosa, "amb l'Acord per a l'Electrificació com a referència, caldrà negociar com i quan es duu a terme eixa transformació, quin volum d'ocupació es requerirà en un futur i de quina manera es redimensionará la plantilla".

"El canvi en la indústria del sector de l'automòbil és ja una realitat", ha remarcat UGT, que apunta que "correspon d'ara endavant desenvolupar l'Acord per a l'Electrificació, perquè l'important és que una de les fàbriques que protagonitzarà el canvi serà Almussafes".