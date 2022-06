Ford confirma que fabricarà a Almussafes la nova generació d'elèctrics des de mitjans d'aquesta dècada

En roda de premsa per a anunciar la decisió de la companyia, el directiu ha indicat que aquesta adjudicació s'ha dut a terme després d'un "complex" procés en el qual han atès criteris "estratègics, tècnics i financers".

El màxim responsable de Ford a Europa ha ressaltat la "transparència i claredat" amb la qual s'ha pres la decisió per part de l'empresa i ha subratllat les llargues consultes amb les dos parts durant prop de sis mesos.

Així mateix, Rowley ha reiterat, com ja va avançar al maig, que els "pròxims passos" seran, no obstant açò, "reestructurar" les fàbriques d'Almussafes i Saarlouis, ja que ha explicat que el procés per a la producció de vehicles elèctrics requereix "menys treballadors" que la fabricació d'un model a l'ús.

Pel que fa a la situació de Saarlouis quan, a partir de 2025, cesse la producció del model Focus, ha explicat que s'ha obert un procés per a buscar "noves oportunitats" per a la planta alemanya i ha confirmat que, en l'actualitat, no existeix un pla industrial per a aquesta factoria més enllà d'eixa data.

Quant a les seues previsions per al subministrament de bateries de la fàbrica d'Almussafes, Rowley ha evitat precisar què proveïdors es barregen, però ha assenyalat que hi ha diverses "potencials fonts" i que la firma intentarà "subministrar-se domèsticament des d'Europa" d'aquests components.

Sobre si les diferències entre els costos d'energia han jugat algun paper en la decisió, el responsable de la companyia ha indicat que no s'ha tingut en compte en el procés de selecció l'actual crisi de preus i ha remarcat que Ford invertirà a impulsar les energies verdes en totes les instal·lacions de la multinacional al llarg de totes les seues localitzacions.