PSPV i UP defenen que el Botànic està per damunt de les persones després de l'eixida d'Oltra

Un acord, ha recalcat la síndica socialista en Les Corts, Ana Barceló, que "en absolut" perilla a partir d'ara, sinó que està "més fort que mai", malgrat la dimissió d'Oltra (Compromís) arran de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Barceló, després de mostrar el seu respecte "total i absolut" a les declaracions d'Oltra en un moment difícil que "va viure en primera persona", no ha volgut entrar en les seues crítiques al PSPV i al president Ximo Puig i ha assegurat que "aquesta situació s'ha resolt definitivament".

"Ací hi ha un projecte fort i sòlid que es deu al lideratge de Ximo Puig i a eixe espai d'estabilitat d'aquest govern", ha asseverat en relació amb el recent anunci de Ford d'adjudicar a la factoria d'Almussafes la producció a Europa de la nova plataforma de vehicles elèctrics GE2 a partir de 2025.

Sobre la persona que ocuparà la cadira d'Oltra, en la vicepresidència i el càrrec de portaveu del Consell i en Igualtat i Polítiques Inclusives, l'exconsellera de Sanitat ha remarcat que no té preferències, que és una decisió que està en mans de Compromís i que "hi ha companys i companyes molt vàlides". "Quan la comuniquen, el president prendrà la decisió oportuna", ha recalcat.

Per la seua banda, la síndica d'UP i coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha posat en valor el tripartit, ha assegurat que respectaran "al màxim" la decisió de Compromís i ha recordat que queda un any per a les eleccions i toca "centrar-se, xafar l'accelerador i governar per a millorar la vida dels valencians".

Davant de les crítiques de l'oposició, ha subratllat que hi ha una majoria parlamentària "sòlida i solvent" i que l'acord no va de persones, sinó de "un projecte polític que obliga els tres espais a complir amb els pactes i a seguir avant". Ha defès així que l'enteniment no hauria de ser entre els dos partits que "caiguen millor", sinó sobre la base de les polítiques.

Lima ha lloat la trajectòria, la figura i l'"aportació molt valuosa" d'Oltra i li ha desitjat sort en el procés, "una època molt dura per a ella i la seua família". Ha coincidit amb ella en la "cacera política per part de la dreta i la ultradreta" i ha lamentat que s'hauria d'haver evitat "qualsevol interferència política" mantenint respecte a la justícia.