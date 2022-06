PP i Cs carreguen contra la "supèrbia" d'Oltra en la seua dimissió i veuen al Botànic "més fracturat"

Així ho han declarat en el ficus de Les Corts la portaveu adjunta 'popular' Elena Bastidas i la síndica 'taronja', Ruth Merino, un dia després de la dimissió d'Oltra (Compromís) arran de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Bastidas ha acusat Puig de falta de lideratge i de guardar un "silenci còmplice" des que va transcendir "aquest escabrós assumpte" i ha assegurat que, amb l'eixida de la vicepresidenta, "el Botànic es fractura encara més". "Mires on mires, Oltra ha creat caos i problemes", ha denunciat.

Ha carregat contra la "supèrbia" de l'exconsellera en l'anunci de la seua dimissió, quan ha recalcat que "no se'n va voluntàriament ni fruit de la reflexió a la qual feien al·lusió Compromís i el PSOE". "Se'n va arrossegada", ha il·lustrat, i "donant patades a tothom: als mitjans de comunicació, a la justícia, a la Fiscalia, al Síndic (de Greuges), al Partit Socialista i fins i tot al propi Puig".

Però "el més lamentable", al seu juí, és que Oltra s'ha anat "sense reconéixer errors ni culpabilitats" i "sense que ella ni ningú de Compromís haja demanat perdó a la verdadera víctima". Ha demanat que es realitzen totes les perquisicions necessàries i no ha entrat en les decisions que ha d'adoptar la coalició, encara que ha volgut deixar clar que aquest cas acompanyarà a l'ex-vicepresidenta "per a tota la vida".

En la mateixa línia, la síndica de Cs ha acusat Compromís de deixar caure a Oltra per a "no perdre el poder", ja que ha advertit que la seua "amenaça" de deixar el govern si la destituïen no era més que un "farol".

"Puig segueix governant amb un partit nacionalista i ancorat en el passat", ha emfatitzat, criticant que d'aquesta manera avala el comportament d'Oltra i la seua "supèrbia i prepotència que sempre ha tingut" en estomacar " a la justícia i a l'estat de dret" en la seua dimissió. "Pitjor record no pot deixar", ha asseverat.