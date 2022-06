Detingut a Elx un presumpte radicalitzador gihadista

20M EP

NOTICIA

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 41 anys a Elx (Alacant) per la seua presumpta implicació en un delicte de terrorisme i que suposadament utilitzava les xarxes socials per a intercanviar contingut gihadista i que havia intentat en el passat desplaçar-se a zona de conflicte com Síria o l'Iraq.