Bioparc València rep un grup de quatre exemplars de bongo oriental, espècie en perill crític d'extinció

Amb menys de 100 exemplars en estat silvestre, la caça i la destrucció del seu hàbitat han portat a aquesta espècie a una "situació límit" i el repte és garantir la seua supervivència per a repoblar la selva, segons ha informat el parc en un comunicat.

S'estima que 150 espècies s'extingeixen cada dia, una cada 10 minuts i moltes d'elles possiblement desapareixen abans que es conega la seua existència.

El bongo oriental (Tragelaphus euryceros isaaci) és un bell antílop dels boscos africans que es troba en perill crític segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

La seua delicada situació va motivar la mobilització internacional per a garantir la seua supervivència i, per a açò, és fonamental el programa europeu de reproducció en captivitat (EEP) en el qual participa "de manera rellevant" BIOPARC València.

Des de 2013 al parc valencià han nascut quatre cries que han sigut traslladades a altres centres per a crear nous grups. Ara, el parc intensifica la seua funció amb la nova estratègia d'albergar a un grup mascles, per al que ha rebut quatre bongos que formen un nucli familiar, doncs són el pare i la seua jove descendència, d'entre un i dos anys.

Procedents del Zoo de Frankfurt (Alemanya), ja poden contemplar-se en el recinte multiespècie de la zona que recrea el bosc equatorial africà. Segons les últimes dades, la població en la naturalesa seria d'uns 70-80 individus, amb l'agreujant que es troben en quatre poblacions aïllades de Kenya. Aquestes xifres ho situarien per davall del llindar de supervivència.

La caça, per la seua carn i també per l'exòtica pell i bella cornamenta, així com la destrucció del seu hàbitat, són les seues principals amenaces. Paral·lelament a la conservació exsitu amb la cria en els parcs, la tasca es dirigeix a resoldre aquests problemes per a detindre el seu declivi i recuperar el seu espai fins a aconseguir un entorn apropiat per a poder reintroducir nous animals.

El bongo oriental és la subespècie en major perill d'extinció de totes les que acull BIOPARC València. Per a tot l'equip de professionals del parc "vetlar pel màxim benestar és, en aquest cas, encara més important en saber que cadascun d'aquests animals suposa una esperança per a evitar l'extinció d'aquest desconegut i majestuós antílop".