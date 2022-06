Entrevista | Dora: "Mi música es como un Frankenstein"

Un lanzamiento esperado que coincide con una fecha clave: el 18 cumpleaños de Dora. Su primer EP se ha ido fraguando a lo largo de más de tres años. Tiempo en el que la cantante, compositora y productora ha compartido hasta una decena de singles que daban pistas de su identidad artística y musical. El resultado son cuatro temas -Nana para mamá, Flores de Abril, I'm Press y I Do- en los que descubrir nuevas aristas de esta artista formada en jazz y otras músicas negras y con gusto por las producciones urban de finales de los años 90 y principios de los 2000.

¿Siempre ha querido dedicarse a la música?¡Sí! No recuerdo un momento en el que la música no haya estado en mi vida.

Antes de este trabajo ha ido compartiendo una docena de singles. ¿Qué ha aprendido durante el camino?Que no me quiero casar con un solo estilo musical; quiero fluir y hacerle caso a mi intuición siempre.

A pesar de que huye de las etiquetas, quizá pueda definir en pocas palabras su identidad musical.Me gusta pensar que mi identidad es un conjunto de todos los géneros que me gustan: soul, R&B, pop, electrónica, etc. Mi música es como un Frankenstein de géneros en el que los límites no existen.

¿Qué quería expresar con el título, Sin prisa no quiero morir?Refleja la inquietud artística de una generación y las prisas de crear y satisfacer esa inquietud antes de que se nos acabe el tiempo.

Un disco de cuatro temas. ¿Algún hilo narrativo con los una?Sí, el tema representa una etapa de mi vida en la cual me he tenido que encontrar. La pasamos todos los adolescentes pero, en mi caso, se ve reflejada en estos cuatro temas, los cuales marcan momentos de esa etapa.

Escribía en su perfil de Instagram que es "una madre protectora" y que al EP "le ha llevado más tiempo de lo esperado andar". ¿Cómo están siendo los primeros pasos?Me da mucho vértigo pensar que estoy en el comienzo de un camino que llevo la mitad de mi vida creando. Para mí parece mucho pero, realmente, todo ese trabajo me ha llevado a la primera casilla y tengo un gran viaje por delante. De todas formas, es emocionante ver cómo se va estructurando ese camino y cómo las cosas van posicionándose poco a poco. Es un proceso muy bonito.

Y como 'madre' de un primer EP, ¿qué destacaría de la experiencia?Sobre todo la satisfacción que da ver cómo algo en lo que uno lleva trabajando y cuidando con tanto cariño sale a la luz. Ver los frutos del proceso y la reacción del público es precioso. También sentirme motivada por este proceso y con ganas de seguir adelante y crear más cosas: discos, EPs, música, conciertos... Como he dicho antes, esto es solo el principio.

En el tema I'm press hace una crítica a la presión que ejercen la prensa y las redes sociales. ¿Algún consejo para huir de ese 'circo'?Mantenerse fiel a uno mismo y no hacer mucho caso a lo que digan los demás. Incluso las críticas positivas, las cuales también te pueden condicionar mucho.

En su canción Flores de abril relata un viaje iniciático de ida y vuelta hacia el infierno. ¿Qué encontró en la travesía?Me di cuenta de lo mucho que nos atrae a las personas lo prohibido. Fue un momento en el que me atraía la oscuridad. Luego, decidí que no quería estar rodeada de esas personas y situaciones que me consumían y empecé a buscar mi luz. Flores de Abril habla de ese momento en el que todo estaba muy oscuro en mi vida.

Compone, escribe e interpreta. ¿Le ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí?Bueno, todo es un proceso y la cosa es ir probando cosas hasta que vas cogiendo confianza. Por ejemplo, cuando empecé a subirme a escenarios yo tenía pánico escénico y hasta que no insistí y me tiré a la piscina no lo superé. Creo que he ido aprendiendo de esa forma, ¡con un par de ovarios! [risas].

¿Qué es lo mejor de producir desde su propio sello, Dora Records?Sobre todo la libertad y la sensación de ser dueña de mi propia música.

Su gusto por la moda también es ecléctico. ¿Qué firmas son sus preferidas?Me gusta mucho Emerre Estudio y Marine Serre, pero las tiendas de segunda mano tienen mi corazón.