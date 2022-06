Las Crocs ya no son las más feas: las chanclas que causan sensación en Amazon tienen ¡forma de tiburón!

Todo el mundo que las prueba sabe que las zapatillas crocs de Frank de la Jungla son muy cómodas, pero no precisamente bonitas. No obstante, no son las únicas que destacan en comodidad y en horteras, este verano están de moda las chanclas playeras en forma de tiburón. Sí, has leído bien, si buscas este 2022 unas pantuflas para la playa o piscina que sean originales, modernas y llamativas (¡al igual que horteras!) las chanclas de tiburón que arrasan en Amazon son las tuyas. La verdad es que son un modelo perfecto para ir a la playa o la piscina, ya que son impermeables, muy cómodas ¡y con más de 10 modelos y colores distintos!

No pesan, son muy cómodas y seguro que tanto padres y madres como niños y niñas no se cansan en todo el verano de ellas. Podrás quitártelas y ponértelas sin esfuerzo y por mucho que se doblen ¡siempre vuelven a su posición original! Además, la amortiguación en tus pisadas está más que asegurada, lo que es un plus en esos veranos en los que no podemos parar de hacer cosas.

¡Las más molonas del verano! Amazon

También para niños y niñas

Si quieres un modelo con tallaje más pequeño para tus hijos, también está disponible en Amazon. Además, este modelo es de material Eva: saludable, duradero, cómodo, suave y con mucha amortiguación para las pisadas sin miedo de los niños.

¡Las más cómodas! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.