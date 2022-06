La cadena que sustituye a McDonald's en Rusia ya tiene logotipo

Desde que el pasado 24 de febrero Putin decidiera llevar a cabo la invasión de Ucrania, muchas cosas han cambiado también en su Rusia. Una de ellas es la huida masiva de compañías internacionales, como la cadena de restaurantes McDonald's.

La cadena de comida rápida anunció el 20 de mayo que había vendido cerca de 850 restaurantes al multimillonario ruso Alexander Govor. Ahora, bajo una nueva marca, los restaurantes reabrirán este fin de semana, haciendo coincidir el relanzamiento con el Día de Rusia (12 de junio), una fiesta patriótica que celebra la independencia del país.

Tal y como recoge el Mirror, la gran reapertura tendrá lugar en la misma ubicación principal en la plaza Pushkin de Moscú, donde McDonald's abrió por primera vez en Rusia en enero de 1990.

Nuevo logo de la sucesora de McDonald's en Rusia.

Y aunque la nueva cadena de restaurantes aún no tiene nombre, los icónicos arcos dorados de McDonald's han sido retirados en sitios en Moscú y San Petersburgo, donde darán paso a un nuevo logotipo: dos patatas fritas y una hamburguesa sobre un fondo verde.

La reapertura cubrirá inicialmente 15 ubicaciones en Moscú y la región circundante. Govor ha dicho que planea expandir la nueva marca a 1.000 ubicaciones en todo el país y reabrir todos los restaurantes de la cadena dentro de dos meses.

McDonald's, la cadena de hamburgueserías más grande del mundo, era propietaria del 84% de sus casi 850 restaurantes en toda Rusia. Entre los nombres que se barajan para el nuevo negocio están 'The Same One', 'Fun and Tasty', 'Open Checkout' y 'The Only Way'.