La UPV, millor universitat de la Comunitat Valenciana i en el top 10 nacional, segons QS World University Rànquings

A nivell global, la classificació elaborada per la consultora Quacquarelli Symonds està liderada per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) per octau any consecutiu, just per davant de les universitats de Cambridge, Standford i Oxford.

Per a dur a terme l'estudi, Quacquarelli Symonds considera huit indicadors de les institucions d'educació superior: la reputació acadèmica, la reputació per a les empreses, l'impacte de la investigació, la ràtio d'estudiants per cada docent, la proporció d'alumnat i professorat internacional, les xarxes d'investigació internacional, i els resultats d'empleabilitat.

Entre ells, la UPV destaca en la ràtio de docents per estudiant, on es troba en la posició 260 a nivell global i en el top 3 nacional en aquest paràmetre; a més d'en xarxes d'investigació internacional, on figura en el lloc 247 mundial.

A més del QS World University Rànquings, que es publica anualment des de l'any 2004, Quacquarelli Symonds elabora també la seua classificació anual d'universitats per matèries. En la seua última edició, publicada el passat mes de març, QS va destacar la UPV en un total de 19 disciplines, assenyalant-la com a millor universitat d'Espanya i 41ª del món per a estudiar Agricultura i Ciències Forestals, i situant-la en el top 150 mundial en fins a 7 matèries.

En concret, a més de la citada, la UPV està entre les 150 millors universitats del món per a QS en Arquitectura (top 100), Enginyeria i Tecnologia, Enginyeria Mecànica, Art i Disseny, Enginyeria Química i Enginyeria Civil.

Aquest resultat s'uneix als obtinguts per la UPV en els altres dos principals rànquings d'universitats del món: ARWU (popularment conegut com el rànquing de Shanghái) i THE. En la seua edició més recent, Times Higher Education reconeix a la UPV com una de les 300 universitats amb major impacte social i econòmic del món, i la inclou en el top 100 en qualitat educativa, innovació i infraestructures, i producció i consum responsables, recorda l'universitat valenciana en un comunicat.

Per la seua banda, ARWU, considerat el rànquing més prestigiós a nivell internacional, destaca la UPV com a millor politècnica d'Espanya i la inclou, per 17º any consecutiu, en la seua classificació global de les 500 universitats més importants del món.