Maroto creu que Almussafes té "l'oferta guanyadora" de Ford i la Comunitat "liderarà l'electromobilitat a Europa"

A més, ha posat l'accent que la Comunitat Valenciana, amb 82 projectes primaris i 13 tractors presentats, és la "principal beneficiària" del PERTE del vehicle elèctric. Dos apostes, la del PERTE i la d'Almussafes, per les quals la ministra creu que "la Comunitat Valenciana està i estarà liderant l'electromobilitat, no només a Espanya sinó a Europa".

Així s'ha pronunciat aquest divendres durant la seua visita a Almussafes per a reunir-se amb el Clúster d'Automoció de València amb la presidenta d'AVIA, Mónica Alegre, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, entre altres representants del sector.

La ministra ha indicat que "espera poder tindre prompte notícies" de la decisió de Ford sobre si serà Almussafes la fàbrica que produïsca els models elèctrics de la firma a Europa, gràcies al projecte i acord presentat per la planta valenciana per a compterir amb la factoria alemanya de Saarlouis. "Estem ja en temps de descompte, han de prendre les decisions en els pròxims dies", ha recordat, abans de posar en valor el "treball molt rigorós per a reforçar l'acompanyament d'inversió" que la planta necessita.

"Sabem que estem competint amb Alemanya i, per tant, allò que hem fet ha sigut també parlar amb els que prenen les decisions tant als Estats Units com Ford Europa. Crec que que tenim un bon projecte", ha assenyalat Maroto, que personalment es va reunir amb directius de la companyia als Estats Units encarregats de l'elecció i que està "convençuda" i "espera" que la inversió "vinga a Espanya perquè que es donen totes les condicions, en un moment en el qual la Comunitat Valenciana està i va a estar liderant l'electromobilitat, no només a Espanya, sinó a Europa".

Maroto ha indicat a més que aquesta inversió de la multinacional, en cas que siga Almussafes l'adjudicatària, "d'alguna manera complementen a les quals estan dins de l'important PERTE".

"L'oferta jo crec que està molt bé definidida per a garantir el futur d'una planta que és tractora d'aquest ecosistema d'automoció que hi ha a la Comunitat Valenciana, per a nosaltres és fonamental que el fabricant siga l'ancora de la modernització de la nostra indústria i, per tant, amb prudència, però creiem que l'oferta espanyola és una oferta guanyadora", ha agregat.

A més, ha aclarit que per a l'acord d'electrificació s'ha posat a la disposició de la multinacional la possibilitat d'accedir al PERTE, encara que "hi ha altres línies que poden reforçar" la proposta valenciana.

LA COMUNITAT COM A "PROTAGONISTA" DEL PERTE

Reyes Maroto ha remarcat que la Comunitat Valenciana "està sent protagonista" de la transformació de la indústria de l'automòbil "perquè les empreses que formen part del Clúster d'Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA) i altres ecosistemes volen efectivament aprofitar els fons europeus". Ha desgranat que el Govern central ha recibico 13 projectes tractors una inversió subvencionable de més de 6.000 milions d'euros i amb un efecte tractor de més de 12.000 milions, així com 82 projectes en els quals les pimes constituïxen el 55%.

La ministra ha agraït a l'ecosistema de l'automoció valenciana haver "entès que enfront de no fer res calia moure's" i "aprofitar els fons europeus per a apostar pel futur de la indústria". També ha recordat que el Govern convocarà al juny una nova línia de suport als clústers dotada amb 50 milions d'euros en el marc de les ajudes per a les agrupacions empresarials innovadores (AEI) dins del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat l'estabilitat de la Comunitat Valenciana i la contribució dels fons europeus per a escometre la reindustrialització del sector de l'automoció.