El pintor Antonio Camaró dissenya el cartell de la desena edició de Mostra Viva del Mediterani

Camaró pren així el relleu d'altres artistes que han col·laborat amb l'associació com Javier Mariscal, Manuel Boix, Marina Puche, Artur Heras, Sandra Figuerola, Sento Llobell, Xavier Mestre, Victoria Cano o José Morea, creadors del cartell de la trobada cultural en anteriors edicions.

La imatge gràfica de la desena edició de Mostra Viva del Mediterrani es presentarà dimecres que ve, 15 de juny, a les 12.00 hores a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau i comptarà amb la presència de l'artista, informa l'organització en un comunicat.

La imatge servirà com a element corporatiu de totes les accions de la trobada cultural Mostra Viva que se celebrarà del 22 de setembre al 16 d'octubre, i tornarà a reunir artistes del Mediterrani vinculats a la música, la literatura, el circ, la dansa, les arts visuals, etc.

Qualificat com el pintor de la concòrdia i la pau, la seua obra es troba repartida entre institucions públiques i privades, com l'Unesco, el Salón de Otoño de Madrid, entre unes altres, així com en diferents museus i col·leccions, com el Museu Nacional de Jordània, el Museu Edsvik Konsthall d'Estocolm, la Fundació Xirivella Soriano o la Fundació Bancaixa, entre unes altres.

Es tracta d'un treball dins de la seua línia creativa, el contingut de la qual és una al·legoria a la pau en el món, la vinculació de la cultura amb la realitat quotidiana, el desig d'un món millor i l'acostament entre els pobles que conformen el Mediterrani, i els problemes que assoten en l'actualitat. Pintat amb colors vius, l'obra té un fort impacte visual que servirà per a focalitzar tant el discurs del desé aniversari, com el de les cultures participants en les seues diferents disciplines.

Segons Camaró, la realització d'aquest cartell per a aquesta edició ha suposat "una gran satisfacció a nivell personal i artístic". "A més, poder col·laborar en aquest projecte de difusió cultural entre els pobles del mediterrani, construint ponts, derrocant murs i generant diàleg i pau, està sent una experiència meravellosa", afig.

Amb aquest esperit, l'esdeveniment tornarà ser totalment presencial i portarà a València a artistes, intel·lectuals i representants culturals de diversos països mediterranis per a treballar conjuntament i abordar el diàleg entorn dels conflictes armats que afecten de manera directa als països del Mare Nostrum.