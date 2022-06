El mercat de vehicles d'ocasió cau un 4,6% a la Comunitat al mes de maig

Les vendes de turismes i tot terrenys d'ocasió van registrar al maig un total de 158.484 unitats, la qual cosa suposa un 5,5% menys que el mateix mes de l'any anterior.

Des del començament e l'any, les operacions amb vehicles usats van retrocedir un 4,9%, fins a situar-se en les 748.263 unitats. D'aquesta manera, el mercat d'ocasió encadena quatre mesos seguits amb taxes negatives, si bé al maig va moderar la seua caiguda per l'impuls de les importacions, que van créixer un 56,1%, fins a situar-se en les 10.168 unitats durant el passat mes.

La resta de canals continuen a la baixa per la falta d'estoc, sent les empreses llogateres les que més llastren el resultat total, ja que les seues operacions amb usats van caure un 30% en no poder renovar les seues flotes.

En una anàlisi per trams d'antiguitat, les dades de les patronals del sector evidencien que el mercat de segona mà se segueix sostenint en els vehicles de més de 15 anys, que van concentrar al maig el 38,4% de les vendes totals, sent a més els models que més van augmentar les seues vendes durant el mes passat, amb un ascens de quasi el 7%, fins a aconseguir les 60.804 unitats.

Quant a les fonts d'energia, les operacions amb vehicles usats dièsel -que van representar el 58,4% de les operacions al maig- es van contraure un 8% durant el passat mes; mentre que els de gasolina, per la seua banda, van caure un 5,4%, fins a situar-se en les 57.130 unitats, concentrant el 36% del total.

Les vendes d'elèctrics d'ocasió van créixer més d'un 44% al maig Quant a les propulsions alternatives, els models elèctrics purs de segona mà van créixer un 44,2% al maig, fins a aconseguir les 1.125 unitats.

Aquests models, encara que amb prou faenes representen encara el 0,7% del mercat, acumulen una pujada del 51,2%, amb 5.233 unitats. Per la seua banda, els dièsel/elèctrics endollables van registrar un total de 144 unitats venudes (+80%) durant el passat mes, enfront de les 1.091 unitats dels gasolina/elèctrics endollables (+32,9%). En l'acumulat, registren una pujada del 111,7%, amb 853 unitats, i del 56,7%, amb 5.144 unitats, respectivament.