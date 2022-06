El jutjat deixa en llibertat amb mesures cautelars al sisé detingut per les agressions sexuals de Burjassot

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'arrestat, major d'edat, va ser posat aquest dijous a la disposició del jutjat, que la seua titular va acordar la seua llibertat provisional amb mesures d'allunyament i prohibició de comunicació respecte a les víctimes.

Així mateix, la magistrada va acordar per al jove compareixences periòdiques en seu judicial. La causa passarà ara a ser tramitada per Instrucció 1 de Paterna.

El jove va ser detingut sobre les 8 hores del dimecres i se li atribueix la seua presumpta participació en la violació grupal a una menor de 12 anys i una altra individual a una xiqueta de la mateixa edat a Burjassot. Les víctimes suposadament no coneixien als agressors i havien quedat amb ells a través d'Instagram.

Com a presumptes autors de les agressions van ser detinguts, a més, cinc joves, tots ells menors d'edat, d'entre 15 i 17 anys. El jutge va acordar en el seu moment lliberteu vigilada amb allunyament per a tots ells, en contra del criteri de la Fiscalia, que va recórrer aquesta decisió i va sol·licitar l'internament dels menors per considerar aquesta mesura "més adequada als fets".