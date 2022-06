CaixaBank i Cambra València renoven el seu acord per a una línia de finançament a empreses de 2.000 milions d'euros

En concret, CaixaBank posa a la disposició dels socis del Club Cambra una línia de finançament superior als 2.000 milions d'euros. El conveni entre les dos entitats contempla, a més, l'organització d'accions conjuntes dirigides a totes les empreses valencianes, segons han informat les dos entitats en un comunicat conjunt.

Fins avui s'han firmat, a través d'aquest acord de col·laboració, un total de 9.807 operacions de finançament amb empreses sòcies de la Cambra de comerç de València per 3.797 milions d'euros.

El conveni entre Cambra València i CaixaBank facilita el finançament a les empreses valencianes, aposta per la creació de noves companyies i la formació, recolza al xicotet comerç i impulsa la internacionalització, ajudant a iniciar-se als quals no exporten i a consolidar-se als quals ja mantenen relacions amb l'exterior.

Per a açò, es desenvolupen activitats com les trobades empresarials amb ambaixadors i cònsols, les jornades oportunitat-país, missions inverses i trobades de cooperació, jornades tècniques i un cicle de conferències per a directius, entre uns altres.

D'altra banda, i atés que Cambra València està desenvolupant una intensa tasca d'informació, impuls i recopilació de projectes empresarials a la Comunitat Valenciana susceptibles a optar als fons del Pla de Recuperació per a Europa Next Generation, el conveni també posa un focus especial en les activitats relacionades amb aquests fons, sent CaixaBank, en qualitat d'esponsor global, l'entitat de referència per a totes les activitats desenvolupades per la Cambra.

BALANÇ 2021

Durant 2021, a través d'aquest conveni de col·laboració, CaixaBank ha participat en 40 activitats empresarials amb més de 687 participants. Malgrat la complexitat generada per la pandèmia mundial, Cambra València al costat de CaixaBank ha seguit treballant adaptant el model de comunicació i la metodologia per a oferir els nostres servicis i activitats als empresaris valencians

En l'apartat d'internacionalització s'han desenvolupat 22 webinars, sis talleressocial mitjana, una jornada empresarial, així com un taller de gastronomia internacional.

Fruit també d'aquest conveni, s'han publicat els informes 'Los productos exportados por la Comunitat Valenciana: Oportunidades post-Covid' i 'El comercio exterior valenciano ante un nuevo escenario internacional en 2022: Mercados y Productos de Oportunidad'.