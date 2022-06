Entrevista | Pipi Estrada: "Yo trabajo para Terelu, porque el 80% de lo que cobro en Mediaset va para ella"

Pipi Estrada es un periodista todoterreno que no tiene miedo a la controversia ni a la polémica. Acaba de desembarcar en Sálvame después de años alejado del universo Mediaset. Su llegada ha despertado viejos conflictos del pasado y ha reabierto heridas que todavía sangran…

Todo el mundo habla de usted, pero, ¿quién es en realidad? Soy un chaval que vino de Gijón y que tuvo una infancia muy feliz, con unos padres maravillosos de los que he heredado valores. Me acuerdo de ellos todos los días y, sobre todo, recuerdo la frase que me repetía mi padre: “el día de hoy lo hemos salvado, vamos a ver mañana”.

¿Qué pensarían sus padres si le estuvieran viendo? Mis padres estarían muy satisfechos y me dirían, sobre todo él, que soy un loco divertido que hago lo que sea para pasarlo bien. Creo que en eso consiste la vida, es lo más importante. Estoy en una fase vital en la que me da igual todo lo que digan de mí porque ya lo he hecho todo.

¿A qué se refiere? En mi carrera lo he hecho absolutamente todo, he estado en cinco campeonatos de Europa, del mundo, he viajado con el Real Madrid por todas partes… he sido un reportero deportivo de primera línea, he conocido a personas que jamás hubiese pensado conocer. Y ahora hago lo que me sale de las narices, me lo paso todo por el arco de triunfo.

¿Por eso ha recalado en Sálvame? Yo lo que quiero es que la gente se lo pase bien, que el programa sume audiencia y que se diviertan conmigo. Claro que me disfrazo de Carmen Borrego y me paso toda la tarde riéndome de mí mismo porque el resto me da exactamente igual. No me asustan ni las críticas ni los críticos. Soy un comunicador y veo a muchos incomunicadores que están ahí por hacer la pelota. No es mi caso.

Hace un tiempo Pedro Ruiz reflexionaba desde estas mismas preguntas sobre el prestigio, ¿cree que usted lo ha perdido? Nunca lo he tenido (ríe). Si te soy franco el prestigio es algo que se consigue día a día, dando información, trabajando las noticias y esperando su confirmación. Soy un hombre formato, un showman, me adapto a los trabajos que van llegando e intento defenderlos de la mejor manera. Puedo hablar de fútbol en El chiringuito y luego de crónica social en Sálvame porque me dedico a contar historias.

Hace tiempo que no le veo con Pedrerol, ¿no hay también un poco de salseo en esto del fútbol? Estoy en excedencia, pero es un programa en el que me siento muy cómodo y espero que en el futuro lo pueda recuperar. La prensa del corazón y la deportiva van unidas. Tanto el fútbol como el corazón forman parte del entretenimiento y mientras se cuenten las informaciones con respeto y elegancia, no hay por qué cerrarse puertas ni censurarse, aunque no todo el mundo vale para esto.

¿Y quién decide? La gente que está en su casa. Los números no tienen corazón y son muy claros, no se casan con nadie. En mi caso, por ejemplo, me siento querido por la gente, voy por la calle a pecho descubierto y sin miedo, no todo el mundo puede ir de igual manera. El termómetro de la calle es el único real.

Usted tocó el cielo de la información deportiva, ¿no lo anhela? Tuve la suerte de trabajar con José María García en una época en la que se tenía que trabajar mucho la información, que no era el chau chau de ahora. Pude convivir con muchos de los personajes de los que hablaba, por lo que tenía información de primera mano. He sido conocedor de códigos de vida, movimientos nocturnos de futbolistas muy importantes, pero no siempre los he contado.

¿Por qué? Porque siempre he sabido diferenciar entre lo que podía ser una información y una putada. Y yo no me dedico a lo segundo.

Menuda se lio con lo de Mbappé, ¿no era un fichaje seguro? Mucha gente se me tiró a la yugular diciendo que me había equivocado, pero no es así. Eso estaba totalmente cerrado, pero el dinero venció a los acuerdos. Quizás Florentino tenga documentación que prefiere guardar en un cajón por si dentro de unos años se puede retomar esa negociación.

¿Usted se ha vendido alguna vez por dinero? Sí, en unas fotografías, cuando salí desnudo en Sorpresa. Había mucho interés en verme sin ropa y posé para el fotógrafo, aunque luego dije que había sido un robado. Mi ex, Terelu, también salió en Interviu y aquí no pasa nada.

Menudo folletín tienen montado entre los dos, yo pensé que habían arreglado sus diferencias… Cuando llegué a Sálvame lo hice en son de paz, pero ella se lo ha tomado muy mal, no ha sabido interpretarme. Lleva años persiguiéndome en los juzgados por una demanda que me interpuso por contar nuestros encuentros amorosos. Yo trabajo para Terelu, porque el 80% de lo que cobro en Mediaset va para ella.

¿Por qué no hablan fuera de cámaras? Terelu es inflexible, no tiene corazón, no puede sentarse a hablar conmigo como una persona adulta. Yo creo que se ha desmadrado todo y no todo puede acabar en los juzgados.

Pero conociéndole, estoy seguro que está arrepentido de algunas cosas… Evidentemente. Ahora no volvería a hacer, por ejemplo, aquellas memorias eróticas que fue por donde vinieron la mayoría de los problemas.

En aquel momento usted estaba despechado… Estaba muy despechado, muy dolido y sangraba por la herida, pero creo que ya está bien. Lo que yo conté era la historia real de una pareja real que daba rienda a su pasión. Tengo una hija de 14 años y no se da cuenta de que me está asfixiando.

Pero entenderá que ella se haya sentido molesta… Sí, claro, pero yo también me sentí muy mal durante mucho tiempo y sufrí el síndrome de Estocolmo con las Campos en general. Si hubiera sido al revés, yo habría actuado de otra manera, pero porque yo soy un tipo noble.

Quizá esto se ha enquistado porque no le ha pedido perdón… ¡No es verdad! Le he pedido perdón muchas veces, pero no da su brazo a torcer. Creo que es una cuestión de maldad.

Al final acabarán volviendo, ¿se imagina?… ¿Perdón? Acabaremos juntos en la otra vida porque en esta vida te digo que no. Y además por su parte y por la mía. Eso sí, siempre recordaré cuando me decía que era el hombre que más había querido en su vida, pero de eso no se acuerda.

¿Es usted feliz? Soy un hombre feliz porque no he dejado cadáveres en el camino. Soy capaz de salir a las dos de la tarde o a las tres de la madrugada sin necesidad de mirar hacia atrás. Sé que nadie me va a dar un golpe por la espalda.