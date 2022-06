Bravo demana una llei integral a Espanya per a abolir la prostitució: "No n'hi ha prou amb mesures sancionadores"

Així ha valorat la compatibilitat entre la norma nacional que seguirà la seua tramitació al Congrés i la futura reforma de Llei valenciana d'Espectacles per a sancionar el consum de la prostitució en establiments públics.

Bravo, consellera proposada pel PSPV, ha declarat en la celebració del dia de la Policia adscrita a la Comunitat que l'objectiu compartit és acabar amb la "vergonya" de la prostitució, un projecte que el govern valencià impulsa des de fa un any en el marc de les seues competències.

Açò sí, ha advertit de la necessitat d'una llei abolicionista integral a Espanya que vaja més enllà de la modificació del Codi Penal i permeta ajudar les dones prostituïdes "construir un projecte de vida digne i donar-les l'oportunitat d'eixir d'ací", juntament amb canvis en la Llei d'Estrangeria.

Ha confiat que el Govern plantege aquesta norma integral amb una mirada transversal i mesures econòmiques i socials. En cas contrari, ha alertat, "seguirem tenint greus problemes" en matèria de prostitució.

A nivell autonòmic, Bravo ha indicat que 400 ajuntaments estan interessats a aprovar una ordenança abolicionista amb sancions a puters, un camí que va iniciar el d'Albal (València).

FASE FINAL D'AL·LEGACIONS

També ha avançat que la reforma de la Llei d'Espectacles està en fase final, amb l'estudi de les al·legacions d'entitats i conselleries com la d'Igualtat. Aquest departament, dirigit per la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), va al·legar que la modificació plantejada per Justícia "no resulta apropiada" en ser competència estatal, a més d'advertir que les mesures contra els puters suposen en la pràctica una "sanció indirecta" a les víctimes.

Una vegada s'estudien les al·legacions, la també titular d'Interior ha recordat que es donarà trasllat a l'Advocacia de la Generalitat i es portarà al ple del Consell per a la seua aprovació com a avantprojecte, un procés que ha confiat que serà "segurament després d'estiu".

"Si el Congrés avança abans en les mesures punitives, tindrem una part resolta", ha subratllat, ja que en tipificar-se penalment el consum de prostitució no serà necessari regular les sancions administratives.

En general, Bravo ha garantit que la Generalitat vol "seguir liderant" l'abolició de la prostitució a Espanya perquè, ha recordat, la societat no es pot veure representada en aquesta forma d'explotació sexual. "Ja està bé, el problema no són les víctimes i no és un problema d'ordre públic", ha reiterat en al·lusió a ordenances com la de l'Ajuntament d'Alacant (PP-Cs), sinó que ha urgit a posar el focus en "el proxeneta i el puter".