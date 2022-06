UGT Serveis Públics concedeix a la jurista Carmen Calvo el XV Premi Avançant en Igualtat

L'entrega del premi tindrà lloc divendres que ve, dia 10 de juny, a les 12 hores, al saló d'actes de la Casa del Poble de la UGT, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

La comissió executiva nacional d'UGT SP PV ha decidit que la XV edició del premi recaiga en Carmen Calvo per "una trajectòria professional i política marcada pel compromís feminista". "La lluita per la igualtat ha estat sempre present tant en la seua faceta com a jurista i experta constitucionalista, com al llarg dels diferents llocs de responsabilitat en el PSOE i en el Govern d'Espanya", destaquen.

A més, UGT Serveis Públics entregarà en eixe acte el Premi Merche Albiach al reconeixement de la tasca sindical en pro de la igualtat a Maribel Medina, responsable del sector d'Administració General de l'Estat del sindicat.

L'acte, que comptarà amb la presecia d'autoritats i representants del món de la política, el sindicalisme, el feminisme i la societat civil, inclourà l'actuació musical de JazzWoman, nom artístic de la cantant valenciana Carmen Aguado.

PREMIADES

Amb Carmen Calvo, el Premi Avançant en Igualtat suma ja una quinzena de reconeixements i redobla el compromís d'UGT Serveis Públics amb el feminisme. En la seua primera edició (2008) el premi va ser concedit a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mentre que l'últim, atorgat en 2021, va recaure en la filòsofa Adela Cortina.

Unifem, la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel, el Lobby Europeu de Mujeres, l'Associació de Mujeres Cineastas, l'ex-vicepresidenta del Govern, Teresa Fernández de la Vega, la sociòloga María Ángeles Durán, l'escriptora Almudena Grande, la feminista Marcela Lagarde, les exministres Carmen Alborch i Matilde Fernández i la periodista Àngels Barceló formen part de la llista de premiades.