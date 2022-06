Detingut un home per intentar introduir droga a la presó d'Albocàsser (Castelló)

La Guàrdia Civil ha detingut un home per suposadament intentar introduir droga al Centre Penitenciari Castelló II, situat a la localitat d'Albocàsser, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

La Guàrdia Civil té diversos servicis establits per al control d'accessos als centres penitenciaris, els quals tracten d'evitar la introducció en els mateixos de drogues, armes, explosius o qualsevol tipus d'element que poguera resultar perillós.

Durant un d'aquests controls, un gos detector de drogues passiu del Grup Cinològic de la Guàrdia Civil de nom 'Senda' va reaccionar positivament sobre una persona que es disposava a accedir com a visitant al Centre Penitenciari II de Castelló.

Els agents van descobrir que una portava ocult a l'interior del seu cos un embolcall amb un pes de 5,82 grams d'una substància, pel que sembla, era haixix.

Per tot açò, es va procedir a la detenció d'un home de 34 anys com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública -tràfic de drogues. L'actuació ha sigut efectuada per efectius del Servici Cinològic de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló.