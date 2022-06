UGT convoca protestes davant la "insuficiència" de places d'estabilització en l'OPE de l'administració del Consell

20M EP

UGT Serveis Públics del País Valencià ha convocat concentracions els pròxims dies 21 i 23 de juny en protesta pel decret que regula el Pla d'Estabilitat del personal al servici de l'Administració del Consell en considerar que "no conté totes les places susceptibles d'eixir a Oferta d'Ocupació Pública (OPE) tal com marquen els criteris de la Llei 20/21 sobre mesures per a reduir la temporalitat".