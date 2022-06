El Bo Infantil puja a 77,5 milions per a garantir la gratuïtat en el tram de 2 a 3 anys

Amb aquest augment del 27% de la inversió es "garanteix la gratuïtat de l'ensenyament en el tram de 2 a 3 anys per a totes les famílies, independentment del fet que trien per als seus fills i filles una escola infantil privada, una escola infantil municipal o un col·legi públic, al mateix temps que mantenim el mateix nivell d'ajudes per a l'alumnat de 0 a 2 anys", ha subratllat la consellera d'Educació, Raquel Tamarit.

Les ajudes -que s'han publicat en el Diari Oficial dela Generalitat Valenciana (DOGV)- es dirigeixen a les famílies que escolaritzen als fills i filles de 0 a 3 anys en escoles infantils privades i en els trams 0-1 i 1-2 de les escoles infantils municipals.

"Amb l'aposta per la gratuïtat en el primer cicle d'Educació Infantil (0-3anys), a més de fer realitat un dels objectius de Govern del Botànic, avancem no només en la conciliació de la vida laboral i familiar, sinó també en justícia social gràcies al caràcter compensador que l'escola exerceix en edats primerenques, especialment en el cas de l'alumnat més desfavorit, pel que fa a la prevenció i reducció dels factors d'exclusió social de la població", assevera Tamarit.

Aquesta inversió de 77,5 milions d'euros -"la major en els 40 anys d'autogovern valencià en relació amb l'escolarització entre els 0 i 3 anys", apunten- quasi triplica el pressupost assignat al Bo Infantil en el curs 2014-2015, que va ser de 27,2 milions d'euros, destaquen des de la Conselleria.

En nou cursos la inversió en el Bo Infantil per part de la Conselleria ha augmentat en 50,3 milions d'euros, un 185%, encara que la natalitat valenciana ha caigut més d'un 19%, Així, per exemple,en 2021 van nàixer en el nostre territori uns 8.500 xiquets i xiquetes menys que en 2014.

L'alumnat beneficiari del Bo Infantil el pròxim curs seran les xiquetes i xiquets nascuts en 2020, 2021 i 2022 matriculats en centres privats de primer cicle d'Educació Infantil, així com l'alumnatde 0-1 i 1-2 anys matriculat en escoles municipals valencianes per al curs 2022-2023.

En el tram de 2 a 3 anys, la Conselleria assumeix tot el cost d'escolarització en les escoles infantils 0-3 adherides al Bo Infantil, amb la qual cosa les famílies no han de pagar res en concepte d'ensenyament, matrícula o per reserva de plaça.

La novetat del pròxim curs és que tot l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en una escola infantil privada adherida al Bo Infantil, independentment del nivell d'ingressos familiar, té garantida l'escolarització gratuïta i el centre ingressarà 280 euros per alumne i mes.

En la resta de trams d'edat, de 0 a 1 any i d'1 a 2 anys, es mantenen les ajudes màximes i mínimes establides per al curs actual. D'aquesta manera, en el tram de 0 a 1 anys es preveu un màxim mensual de 200 euros i un mínim de 70, mentre que d'1 a 2 anys la forqueta oscil·la dels 120 als 70 euros.

A més, l'alumnat del tram 2-3 anys de les escoles infantils municipals compta amb aules gratuïtes finançades per la Conselleria, igual que les escoles infantils de la Generalitat en el tram de 0-3 i les aules gratuïtes de 2 anys establides en centres educatius públics d'Infantil i Primària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTICA

La presentació de sol·licituds del Bo Infantil es realitzarà de manera telemàtica. Les famílies de l'alumnat de 0-3 anys matriculat en centres privats de primer cicle d'Educació Infantil, i de 0-1 i d'1-2 anys matriculat en escoles infantils municipals per al pròxim curs 2022-2023 han de presentar la sol·licitud de forma telemàtica des del dijous 9 de juny fins al dimarts 28 de juny.

L'accés a la seu electrònica de la Generalitat per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com el corresponent manual d'instruccions i tota la informació sobre el Bo Infantil, estaran disponibles en la web de la Conselleria d'Educació, a l'enllaç