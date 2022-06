Estas son las comisiones 'ocultas' de los bancos que pueden recortar tu cuenta corriente

Los bancos han disparado las comisiones en los últimos años. El cobro por servicios que antes eran gratis se ha convertido en una práctica generalizada. Las cinco principales entidades financieras españolas (Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Bankinter) ingresaron más de 21.043 millones de euros en comisiones a lo largo de 2021, según datos recopilados por la asociación de consumidores Adicae.

Este aumento de las comisiones en los últimos años ha generado un enorme malestar entre los clientes. Las comisiones bancarias ocupan el tercer puesto en las reclamaciones de los usuarios de servicios financieros al Banco de España, que tramitó 34.341 reclamaciones en 2021, un 61,1% más que el año anterior.

Comisión por mantenimiento, la que más ha subido

Una de las comisiones más criticadas por los usuarios es la comisión de mantenimiento, que se ha popularizado entre los bancos en los últimos años con la excusa de los bajos tipos de interés. “Los bancos te aplican la comisión de mantenimiento cuando no cumples con las condiciones de la cuenta. La entidad bancaria te va a pedir tener la nómina, usar tarjetas e incluso, en algunos casos, contratar productos de inversión o de ahorro”, explica Eli Defferary, una influencer en la red social TikTok también conocida como la "banquera cañera", en un episodio reciente del podcast Finect Talks.

La comisión de mantenimiento no tiene la misma cuantía en todos los bancos. Los clientes tienen que pagar hasta 240 euros si no cumplen con los requisitos exigidos. Esta es la cantidad que cobran Caixabank (60 euros cada trimestre) y Santander (20 euros al mes) si el cliente no tiene domiciliada la nómina y tres recibos. “Hay gente que no cumple con esos requisitos mínimos de ingresos y le aplican comisiones que, en algunos casos, llegan a ser de más de 240 euros al año”, señala Defferary.

Comisión por descubierto, una pesadilla para el usuario

Otro coste muy molesto para los usuarios es la comisión por descubierto, que las entidades financieras cobran cuando una cuenta se queda en números rojos. Esta situación se produce cuando el banco realiza cargos en la cuenta sin que haya dinero suficiente. Al no haber dinero en la cuenta, el banco procede a prestar dinero al usuario para poder afrontar esos pagos.

La comisión por descubierto puede convertirse en una auténtica pesadilla: el usuario puede llegar a pagar mucho más dinero que el que le presta el banco. Cuando la cuenta se queda en números rojos, el banco puede cobrar hasta tres comisiones distintas.

Por un lado, la entidad cobra la comisión por descubierto, que se calcula sobre el saldo deudor más alto que se haya producido y suele ser de alrededor del 4,5% de dicho importe. La mayoría de bancos establecen un mínimo a pagar de 15 euros independientemente de la deuda. A esta cantidad hay que añadirle los intereses de demora, que se calculan teniendo en cuenta el saldo deudor y los días con números rojos.

Además, el banco cobra al usuario una comisión por reclamación de descubierto, supuestamente por las gestiones de la entidad para pedir al cliente que ponga su cuenta en positivo. Se trata de un coste fijo que se sitúa entre los 15 euros de SelfBank y los 49 euros de Santander.

Comisión por transferencia, menos aplicada por Bizum

Otra comisión que suponía un suplicio para los clientes es la comisión por transferencia. Este sistema de pago se ha visto opacado en los últimos años por el éxito de Bizum, pero sigue utilizándose para hacer pagos elevados como pagar una reforma o el alquiler. El coste viene determinado por el destino final del dinero, que puede ser nacional, europeo o extranjero.

Normalmente los bancos suelen ofrecer las transferencias nacionales de forma gratuita a los clientes vinculados. Así ocurre también con las transferencias en euros entre cuentas de la eurozona, conocidas como transferencias SEPA. Sin embargo, si el cliente tiene que hacer una transferencia a un país de fuera de la Unión Europea o en un moneda distinta al euro (como la libra o el dólar), le puede tocar abonar una comisión elevada.

Comisión por sacar dinero, en plena guerra de cajeros

Aunque cada vez es más habitual el pago con tarjeta, todavía hay algunos comercios donde se exige el pago en efectivo. Por eso, siempre conviene llevar algo de dinero en la cartera. Los bancos pueden cobrar a los usuarios comisiones por retirada de efectivo. Normalmente, si el cliente saca dinero en un cajero automático de su banco no tiene que pagar nada. Sin embargo, si recurre a un cajero de otra entidad sí que tendrá que pagar esta comisión, que ronda los 2 euros.

Algunos bancos han empezado a cobrar comisiones por sacar dinero en la ventanilla, una práctica muy habitual en las personas mayores. BBVA cobra una comisión de 2 euros a los clientes que saquen dinero en las oficinas por importe inferior a 2.000 euros. Esta misma comisión cobra Caixabank, aunque en este caso permite cuatro operaciones gratuitas al mes en ventanilla. Por su parte, Santander cobra un 4,5% de la cantidad retirada, con un mínimo de 3,5 euros.

