Atur.- CCOO valora el descens de la desocupació a la Comunitat però alerta de la persistència de l'atur entre dones

El sindicat ha indicat en un comunicat que aquest mes l'atur ha disminuït en tots dos sexes, no obstant açò en les dones ha sigut molt lleu (-0,53%).

Sobre aquest tema, Juan Carlos Gallart, secretari d'Ocupació de CCOO PV, ha fet una crida a articular mesures en el marc de les polítiques actives d'ocupació que permeten reduir aquestes xifres, "que són inadmissibles per a un territori com el nostre", ha dit.

D'altra banda, des del sindicat han destacat que una altra dada "significativa" és la baixada de l'atur dels menors de 25 anys, amb una reducció del 37% respecte a l'any passat. Hi ha 24.471 persones en atur menors de 25 anys, 1.494 menys que al mes d'abril, un descens del 5,75%.

I d'altra banda han subratllat la consolidació de la tendència a l'augment de la contractació indefinida. En tan sol un any, els contractes indefinits s'han multiplicat per cinc. Para CCOO PV és destacable que, en un context d'enorme incertesa, se segueix creant ocupació i menys precària.

"Açò demostra que aquelles persones que demonitzaven la reforma laboral estaven totalment equivocades. La reforma laboral no solament no està destruint llocs de treball, sinó tot el contrari, en un context molt difícil està servint per a crear ocupació, i a més de més qualitat, més estable", sosté Gallart.