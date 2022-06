El president de Ports de l'Estat diu que és el Govern qui ha d'analitzar la proposta de deslocalització de Puig

Rodríguez s'ha manifestat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans, després de participar aquest dijous a València en la inauguració de la Conferència de l'Organització Europa de Ports Marítims, al costat de la presidenta d'ESPO, Annaleena Mäkilä; el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez i la secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, María Pérez.

Al fil de la proposta que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va presentar aquesta setmana per a deslocalitzar institucions de l'Estat, que portaria a València Ports de l'Estat, Rodríguez ha ironitzat: "Sóc fill de militar, he nascut a Cartagena, he viscut a Cadis, Vigo i els Estats Units. Jo no estic arrelat a cap lloc".

El president de l'organisme públic ha insistit que "és una proposta que haurà d'analitzar el Govern" encara que, en qualsevol cas, ha apuntat que la seua opinió "personal" és que "la conformació d'allò que és un estat distribuït territorialment hauria d'haver-se fet a la fi del segle XIX".

Cal recordar que la ministra portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va assegurar aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la proposta de Ximo Puig es va donar en un "context acadèmic", insistint que el plantejament del Govern és realitzar aquesta descentralització amb organismes que no afecten a l'estructura de l'Estat.

Per la seua banda, el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha reconegut que es tracta d'un debat complicat perquè hi ha moltes famílies arrelades en un lloc i cal traslladar funcionaris", però creu que la descentralització "com a idea" és "absolutament raonable".

De fet, ha apuntat que "moltíssims països europeus tenen descentralitzada una gran part de les seues unitats de gestió" i ha plantejat que "seria bo per a la cohesió territorial".