Bravo destaca que l'OPE de més de 3.800 places reduirà la temporalitat al 8%

Així s'ha expressat la consellera en la seua intervenció en l'obertura de les 16 Jornades Valencianes de Relacions Laborals organitzades pel Col·legi Oficial de Graduats Socials de València que, per a Bravo, "són especialment oportunes davant les grans transformacions econòmiques davant les quals el Dret Laboral no pot quedar al marge".

La consellera ha recordat que la pandèmia primer i la guerra d'Ucraïna després han provocat "noves incerteses" que s'uneixen a la "situació de canvi" provocada per les noves possibilitats d'organitzar el treball que obliga al fet que la regulació "haja de ser redissenyada", informa la Generalitat en un comunicat.

"També l'envelliment i la temporalitat són factors que estan condicionant el nostre model de mercat de treball i d'activitat i que afecta particularment a les comunitats, com la nostra, que depenen especialment del turisme", ha dit Bravo.

En aquest sentit, ha assegurat que són necessàries les aportacions jurídiques que puguen sorgir d'aquestes jornades per a millorar "la seguretat jurídica de l'empleat i de l'ocupador".

La consellera també ha destacat l'"instrument fonamental" que han suposat els ERTO i les mesures de la Generalitat per a "preservar l'ocupació" fins al punt que la Comunitat Valenciana ha sigut una de les poques autonomies que han mantingut "una bona tendència laboral" com demostren "els 66.900 contractes indefinits que s'han firmat durant el primer trimestre de 2022".

En l'obertura del fòrum també han participat en l'acte el degà del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València, Vicente Vercher, i el president del Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya, Ricardo Gabaldón.

El degà del Col·legi ha expressat el seu desig que la reforma laboral corregisca les "innegables disfuncions en matèria d'abús de contractació temporal" i ha recordat que segueix pendent la regulació dels salaris de tramitació i el seu import quan procedeix.

"Mantenim la falta d'una cobertura de les indemnitzacions a les víctimes greus i morts per accident de treball en supòsits d'insolvència empresarial, així com la prohibició a les empreses de l'assegurament per recàrrec de prestacions per accident de treball", ha lamentat.

Vicente Vercher també ha demanat regular el termini mínim legal per a la implantació dels canvis en matèria de cotització, així com unificar les plataformes de l'àrea social per a no repetir tràmits.

La presidenta de la Sala social del Tribunal Suprem, María Luisa Segoviano, ha impartit la conferència inaugural de les jornades, que ha versat sobre les novetats jurisprudencials en la Sala que ella mateixa presideix.

Han agafat el testimoni la directora territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, Pilar Fonts, i la cap provincial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a València, Silvia Parra, els qui han desgranat les actuacions de la Inspecció de Treball en matèria de contractació temporal.

Per la seua banda el president de la Sala social del TSJ de Balears, Antoni Oliver, ha dedicat la seua ponència a analitzar la contractació de fixos discontinus mentre, a continuació, el delegat especial de l'AEAT de la Comunitat Valenciana, Manuel Cabrera, ha explicat les tendències d'actualitat de l'organisme en el qual exerceix la seua tasca professional.

CONFERÈNCIES TÈCNIQUES

Aquesta vesprada estan programades dos conferències tècniques: la primera d'elles, sobre la normativa general i la post-Covid sobre manteniment de l'ocupació, serà a càrrec del Graduat Social, advocat i professor universitari, Antonio Benavides, i el sotsdirector de Docència d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Ignasi Beltrán de Heredia, avança l'organització en un comunicat.

Posteriorment, els catedràtics de Dret del Treball i la Seguretat Social, Carlos Alfonso Mellado i Gemma Fabregat, abordaran en profunditat la contractació temporal en l'empresa privada i en l'ocupació pública.

Les Jornades Valencianes de Relacions Laborals culminaran matí amb quatre interessants conferències tècniques.

En la primera d'elles la magistrada del Jutjat social número 14 de València, María Dolores Zaera, analitzarà la doctrina judicial de la Sala social del TSJCV.

A continuació el lletrat cap del Servici Jurídic de l'INSS, Andrés Trillo, oferirà una conferència sobre la reforma de la jubilació i de les prestacions al costat del director provincial de l'INSS de Castelló, Bernardo Castelló, i al Graduat Social i informador gestor-cap de Prestacions de l'INSS de València, Julio Alonso.

Per la seua banda el magistrat de la Sala social del Tribunal Suprem, Ignacio García-Perrote, intervindrà sobre la subcontractació i les empreses multiservicios.

La conferència de clausura anirà a càrrec del magistrat de la Sala social del Tribunal Suprem, Ángel Blasco, i l'advocada laboralista d'UGT, Ana María Mejías, els qui abordaran aspectes d'actualitat sobre la negociació col·lectiva.