Oltra espera que el nou Punt de Trobada Familiar de València òbriga abans que acabe l'estiu

Així ho ha explicat la vicepresidenta durant la seua compareixença davant la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, on ha explicat que el trasllat de les instal·lacions a l'annex del PEF de Paterna ha vingut motivat per la dificultat per a trobar una empresa que assumira el lot del PEF de València, ja que el concurs va quedar desert.

La consellera ha explicat que el nou model de PEF va començar a engegar-se en 2017 i que es van generar quatre tipus de punts en els quals es van augmentar els horaris i les mesures de derivació. Una d'elles inclou que l'atenció es produïsca abans que la situació es judicialitze, com a mesura de prevenció.

En el cas del de València, es prestava servici en una instal·lacions del carrer Genaro Lahuerta amb un contracte prorrogat. Al desembre de 2020, es va posar el 30 de juny de 2021 com a data de final del servici d'aquestes instal·lacions. En quedar desert el concurs per a l'adjudicació del servici, es va decidir traslladar el punt a l'edifici annexe al PEF de Paterna mentre es trobava un local adequat a la ciutat de València.

Oltra ha remarcat que es va enviar una carta a les famílies subscrita per la directora general d'Infància i Adolescència per a avisar del canvi i ha assenyalat que no s'han rebut queixes pel trasllat a aquesta ubicació.