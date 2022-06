La UPV i el CSIC impulsen la primera xarxa universitària sobre innovació social

Es tracta d'una iniciativa que fins al moment compta amb l'adhesió de la Universitat de València (UV), la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i la Universitat do Minho (Portugal), integrants també, al costat d'INGENIO, del projecte SUISIA. La creació d'aquesta xarxa és un dels principals objectius del projecte SUISIA, segons ha informat la UPV en un comunicat.

La investigadora de l'Institut INGENIO, Adela García Aracil, ha assenyalat que es busca "servir de punt de trobada de tot aquell personal docent i investigador que treballa en innovació social i, sobretot, que aquestes activitats tinguen un reconeixement en el seu currículum".

"La universitat va molt més enllà dels indicadors econòmics, de la foto dels famosos ránkings universitaris", ha apunta García Aracil.

En un treball emmarcat dins de SUISIA, les impulsores d'aquesta xarxa asseguren que en els plans estratègics de les universitats el focus es posa pràcticament de manera unànime en la innovació tecnològica i docent, mentre que tot el que es refereix a innovació social està en un segon pla.

"Igual que s'ha defès i amb èxit el sexenni d'investigació o el de transferència, volem que els gestors universitaris siguen conscients de la rellevància de la innovació social tant per a les pròpies institucions, com per al personal docent i investigador i, sobretot, per a la pròpia societat", ha agregat la investigadora.

"Si generem aquesta xarxa, si a poc a poc se'n van afegint noves universitats a la nostra iniciativa, anirem en el bon camí per a aconseguir aquest reconeixement institucional", ha considerat Adela García Aracil.

Els promotors de la xarxa han afirmat que s'adverteix un canvi des de fa uns dos o tres anys, atés que amb l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible la innovació social té més pes, però han detallat que s'ha constatat "que açò es dona moltes vegades més per la iniciativa dels estudiants".

JORNADES

INGENIO ha organitzat per a aquest dijous i per a aquest divendres unes jornades, titulades 'Diàlegs sobre la innovació social', en col·laboració amb la Càtedra Diàleg Social UPV impulsada per la Generalitat Valenciana (GVA). Aquesta trobada es transmetrà en directe en línia.

"El nostre objectiu és ressaltar la rellevància del coneixement generat pel personal docent i investigador i les seues interaccions amb diferents actors per a aportar solucions a problemes associats als grans reptes als quals ens enfrontem, concorde a l'Agenda 2030" i veure "com la suma d'aquest coneixement atén a les necessitats presents i futures del diàleg social", ha manifestat García Aracil.