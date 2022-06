Profesionales de la comunicación explican las claves para practicar el buen periodismo

Cultura Commodore ha celebrado este martes uno de sus "Desayunos" en torno al relato periodístico en el siglo XXI, resultado de las muchas lecturas, la verificación y la construcción de la pieza periodística, según la directora de marketing y publicidad de El Plural, Marisu Moreno; el periodista de investigación, escritor, profesor y editor de Libros.com, Antonio Rubio, y el periodista y novelista y coordinador de "Última hora" de 20minutos, David Yagüe.

El responsable de Cultura Commodore, David Felipe Arranz, ha abierto el debate incidiendo en la importancia del buen periodismo para el funcionamiento democrático de un país, y ha puesto sobre la mesa la cuestión de cómo la sociedad se ha digitalizado y el periodismo también, y de cómo el buen periodismo, representado por los tres ponentes, representa un ejemplo de medios de excelencia informativa, un estándar de calidad que se ha visto afectado con la revolución digital y la irrupción de "influencers" y otros protagonistas de la comunicación en redes sociales que no son periodistas.

Los cuatro comunicadores durante el desayuno. Cultura Commodore

Marisu Moreno cree que el periodismo digital no puede sobrevivir sin ingresos y que Google ya dice a los medios lo que tienen que hacer al respecto: "parece, en cualquier caso, que a partir de ahora van a primar los contenidos exclusivos", ha comentado, en referencia a un modelo nuevo de buen periodismo, que ha de conciliar necesariamente con el "clickbait".

"Lo normal es que una buena investigación dure unos meses y ahora solo dispones de una mañana o igual un día a lo sumo para hacer la misma investigación", ha comentado Moreno en referencia a los plazos de trabajo cada vez más cortos de los periodistas. También ha añadido que los medios de comunicación van camino de convertirse en plataformas "donde cabe todo", un problema al que se le añade la cuestión del muro de pago, "un tema que no está del todo resuelto", ha asegurado la periodista. "Ahora los periodistas tenemos que ser todoterrenos y creo que no todos tenemos que saber de todo", ha recalcado.

Por su parte, David Yagüe ha hecho hincapié en cómo ha cambiado la distribución de contenidos: "No podemos obviar cuál es el funcionamiento de nuestra audiencia y nada hay más satisfactorio que lograr que un buen reportaje funcione bien", ha comentado, en referencia a cómo se puede conjugar el buen periodismo y la demanda de los lectores.

También, en ese proceso adaptativo, ha hecho referencia al cambio de los titulares: "a mí siempre me han cambiado los titulares y creo que hay que cambiarlos según el formato, no pasa nada, porque no es lo mismo leerlo en papel que en un post de una red social".

El veterano Antonio Rubio, que está de estreno literario con El desastre de Annual a través de la prensa, apuntó al respecto que el periodista en entornos ya digitales ha de jugar con el cambio de las palabras claves, siempre que el titular haga referencia al texto: "el mal periodismo no es un problema de la tecnología, sino del profesional", ha afirmado a propósito del desajuste entre tecnología y calidad en algunos medios "en el fondo de todo esto hay un problema económico", ha asegurado.

Los muros de pago

Sobre el tema de los muros de pago, Rubio ha recalcado que "hemos convencido al lector de que la información es gratis, y no lo es; los nuevos gerentes de los medios digitales no saben cómo afrontar el negocio y creo que el problema es la estructura empresarial de los medios". Para ello, apuesta por la creación de una plataforma compartida por todos los medios, un kiosco de prensa, que ofrezca un modelo de suscripción único, porque "si tengo que suscribirme a todos los muros de pago, como usuario y máxime en los tiempos de crisis en los que estamos no puedo asumirlo. Suscribámonos entonces solo a aquellos periódicos que ofrezcan un valor añadido".

También ha hecho notar que los periodistas forman parte de la sociedad misma y que son reflejo de la propia sociedad, con lo que se hace necesaria una formación permanente: "en las redes sociales estamos en una especie de corrala donde tenemos un problema, que es el de los "todólogos" que generan opinión sin saber de nada".

Rubio citó a Albert Camus, quien escribió en Combat el 31 de agosto de 1944 que "un país vale a menudo lo que vale su prensa", el mismo pensamiento que Unamuno esgrimió en el diario El Sol el 15 de mayo de 1932: "Hay que enterarse… La prensa ha hecho que el pueblo se haga público… Es la que más ha contribuido a hacer conciencia popular nacional".

También Marisu Moreno ha apuntado que el cambio de modelo viene impulsado por Google, quien pide ya a los medios abrir muros de pago o el registro del usuario a través de las plataformas de las redes sociales.

"Puede ser el futuro, porque ahora mismo el gran editor es Google y el posicionamiento SEO, que te dicen que el titular y las palabras clave tienen que estar en el primer párrafo. Y eso también es periodismo".

David Yagüe cree que con los datos de que disponen hoy los medios, se podrían hacer temas que funcionasen a nivel de visitas, "pero no se trata de eso, porque aunque podríamos hacer un periódico solo con las noticias que les gusta a la gente, los criterios clásicos siguen marcando la pauta", ha apuntado.

Por último, Antonio Rubio ha lanzado un alegato contra los titulares que van entre interrogantes: "no lo admito, porque el periodista tiene que informar, no preguntar al lector, y para informar bien los temas de investigación han necesitado de un tiempo y de una inversión, porque el periodista verifica, de la misma manera que los buenos economistas se plantean la macroeconomía a medio y largo plazo".

El decálogo del buen periodismo

Marisu Moreno cree que "el cuestionamiento de todo lo que nos cuentan es esencial, el porqué de las cosas y los hechos, darle la vuelta a todo, hacer de abogado del diablo, ser muy crítico…".

David Yagüe explicó cómo las nuevas generaciones de periodistas están altamente cualificadas a nivel tecnológico, pero fallan en la narratividad, en el dominio de la narración: "para construir un relato bien articulado, hay que leer mucho y, además, cosas diferentes".

Antonio Rubio ha coincidido con Yagüe al considerar que el buen periodista tiene, en principio que hacer tres cosas: "leer, leer y leer" a fin de conocer y después transmitir el contexto y saber narrar. "Hay una cuestión fundamental que es ética y para ello he elaborado unos puntos obligados para un código ético, entre los que destacan verificar, la diligencia informativa, el contraste, la necesidad de no calificar y discutir los hechos, porque tenemos que estar en una constante formación".